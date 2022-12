Đánh giá Hyundai Stargazer 2023: lựa chọn xe gia đình đáng cân nhắc

(Dân trí) - Là "tân binh" gia nhập phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam, Hyundai Stargazer 2023 tạo ra sự khác biệt khi thỏa mãn nhiều nhu cầu mà người dùng tìm kiếm ở một mẫu xe gia đình.

Bàn về xe phổ thông tại nước ta, không thể phủ nhận độ "hot" của dòng sản phẩm thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ. Nguyên nhân là bởi các sản phẩm này thường có giá dưới 700 triệu đồng nhưng sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi, phù hợp với nhu cầu của nhiều người dùng, dù là kinh doanh chạy dịch vụ hay phục vụ gia đình.

Nắm bắt được yêu cầu ngày càng đi lên của khách Việt ở dòng xe này, trong vài năm gần đây các hãng xe liên tục nâng cấp cũng như đem về các sản phẩm mới để đa dạng hóa các lựa chọn cho người dùng. Không nằm ngoài cuộc chơi, TC Motor đã phân phối Hyundai Stargazer để "đấu" với những tên tuổi trong phân khúc như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross.

Hyundai Stargazer 2023 lần đầu được ra mắt Việt Nam vào tháng 10 vừa qua.

Hyundai Stargazer 2023 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 4 phiên bản, giá bán lẻ khởi điểm từ 575 triệu và cao nhất là 685 triệu đồng. Xét trong phân khúc, mức giá này đủ sức cạnh tranh nhưng Hyundai không chỉ muốn tiếp cận khách hàng theo con đường giá rẻ mà mẫu MPV cỡ nhỏ đến từ Hàn Quốc còn sở hữu nhiều trang bị đủ để khiến người dùng phải chú ý và cân nhắc.

Bên cạnh đó, Hyundai Stargazer 2023 còn là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc có tùy chọn cấu hình 6 chỗ và đó cũng chính là phiên bản trong bài đánh giá.

Phiên bản Cao cấp (7 ghế) của Hyundai Stargazer 2023 chỉ khác bản Cao cấp (6 ghế) ở cấu hình chỗ ngồi và có giá bán rẻ hơn 10 triệu đồng, ở mức 675 triệu.

Ngoại thất độc đáo, nổi bật giữa đám đông

Mỗi người đều có quan điểm thẩm mỹ riêng nhưng quả thật Hyundai Stargazer 2023 sở hữu phong cách thiết kế khác biệt với các sản phẩm cùng phân khúc. Về tổng thể, Stargazer mang lại cảm giác khá tròn trịa đúng chất MPV thay vì "gồng mình" theo hướng SUV như Xpander hay Veloz Cross. Phần đầu của Stargazer được thiết kế gọn gàng, vuốt thẳng lên kính lái và trần xe đem lại tính khí động học cao với hệ số cản gió thấp nhất phân khúc, chỉ 0,32Cd theo công bố của nhà sản xuất.

Hệ số cản gió thấp nhất phân khúc cho thấy Hyundai Stargazer 2023 là một mẫu xe thực dụng bởi thông thường động cơ của các mẫu MPV cỡ nhỏ không quá mạnh mẽ.

Tạo hình của Hyundai Stargazer 2023 tuân thủ theo phong cách futuristic (tương lai) khá độc đáo không khỏi khiến nhiều người liên tưởng đến các mẫu xe điện. Mặt ca-lăng phía trước gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn hình chữ nhật, nằm ở 2 bên là cụm đèn chiếu sáng trước hình chữ "D" còn dải đèn LED định vị ban ngày được đặt bên trên logo với thiết kế thanh mảnh nối liền với nhau bằng một thanh mạ crôm. Phía bên dưới, cản trước được sơn màu bạc với thiết kế dày dặn khá khỏe khoắn.

Cụm đèn chiếu sáng dạng LED trên bản Cao cấp của Hyundai Stargazer 2023.

Dù sở hữu thiết kế mềm mại hơn các đối thủ khác nhưng vóc dáng tổng thể của Hyundai Stargazer 2023 lại không hề kém cạnh. Xe có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.460 mm, 1.780 mm và 1.695 mm.

Phần thân của Hyundai Stargazer 2023 vẫn có đường gân dập nổi để tạo điểm nhấn.

Gương chiếu hậu trên bản Cao cấp có tính năng chỉnh, gập điện và tích hợp xi-nhan báo rẽ.

Mâm hợp kim của xe có kích cỡ 16 inch, tạo hình cánh quạt với 2 tông màu.

Ở phía sau, Hyundai Stargazer 2023 gây ấn tượng với thiết kế đèn hậu độc đáo. Cụm đèn hậu của xe cũng sử dụng bóng LED và nối liền với nhau tạo thành hình chữ "H". Cửa kính phần cốp được thiết kế khá lớn, hứa hẹn đem lại khả năng quan sát tốt cho người lái. Phía bên dưới, cản sau cũng được sơn bạc tạo sự nhất quán với phần đầu xe, ống xả được đặt tụt vào bên trong cũng là nguyên nhân khiến nhiều người lầm tưởng Stargazer là xe điện.

Thiết kế đuôi sau của Hyundai Stargazer 2023.

Cận cảnh cụm đèn hậu LED.

Nội thất hiện đại và trẻ trung

Các mẫu xe Hàn Quốc luôn chú trọng đến thiết kế bắt mắt để chiều lòng người dùng và Hyundai Stargazer 2023 không hề gây thất vọng. Bước vào bên trong, nội thất của mẫu xe này đem lại cảm giác hiện đại với nhiều thiết kế độc đáo, đơn cử như phần táp-lô của xe được khoét mặt trên để đặt cụm màn hình thông tin và màn hình giải trí. Cửa gió điều hòa được thiết kế gọn gàng trên một đường thẳng và ốp mạ crôm. Phía bên dưới cũng được khoét thành một hốc để đồ, phân tách cửa gió điều hòa và bảng điều khiển trung tâm.

Tổng thể nội thất của Hyundai Stargazer 2023.

Bản Cao cấp có đèn viền trang trí nội thất.

Táp lô có thiết kế độc đáo và thực dụng khi cung cấp nhiều chỗ để đồ cho người dùng.

Vô lăng của xe được thiết kế theo phong cách mới của Hyundai, không khỏi liên tưởng đến các dòng xe Audi.

Cụm điều khiển bên trái có đầy đủ các phím bấm điều chỉnh tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay.

Cụm điều khiển bên phải có các phím bấm điều chỉnh menu cũng như ga tự động.

Bàng đồng hồ sau vô lăng là dạng kỹ thuật số với giao điện hiển thị đổi màu tùy theo chế độ lái.

Màn hình giải trí đặt nổi kích cỡ 10,25 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Xe có tới 8 loa Bose cao cấp, "xịn" hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Bảng điều khiển hệ thống điều hòa dạng cảm ứng khá bắt mắt nhưng có thể gây phân tâm khi lái xe chứ không thực dụng như nút bấm vật lý.

Xe được trang bị đề nổ nút bấm.

Phía bên dưới có hốc sạc điện thoại không dây chuẩn Qi.

Thiết kế cần số của Hyundai Stargazer 2023, đáng tiếc là không có phanh tay điện tử mà vẫn là phanh cơ truyền thống.

Bên cạnh phanh tay là 2 hộc đựng cốc và cũng có đèn trang trí màu xanh.

Các hàng ghế trên Hyundai Stargazer 2023 đều được bọc da nhưng đáng tiếc rằng dù là bản Cao cấp (6 ghế) có giá 685 triệu đồng, xe vẫn không được trang bị ghế chỉnh điện. Bù lại phần đêm ngồi khá dày dặn, cho cảm giác dễ chịu khi lái lâu.

Vì là bản 6 chỗ nên hàng ghế thứ 2 của Hyundai Stargazer có bệ tì tay riêng, ở giữa có lối đi xuống hàng ghế thứ 3. Với chiều dài cơ sở lên tới 2.780 mm, hàng ghế thứ 2 của Stargazer có không gian ngồi khá rộng rãi, hàng ghế thứ 3 được đặt cao hơn nên người ngồi cũng có khoảng để chân tương đối thoải mái và đồng thời trần xe được thiết kế cao cũng đem lại cảm giác dễ chịu khi đi đường dài.

Hàng ghế đầu của Hyundai Stargazer 2023 chỉ có thể chỉnh cơ dù là bản cao cấp nhất.

Bảng điều khiển cửa kính bên phía người lái.

Phía sau bệ tì tay hàng ghế đầu là 2 cổng sạc USB với một ngăn để điện thoại.

Sau lưng hàng ghế đầu có bệ gập làm bàn ăn và hộc đựng cốc cho hàng ghế thứ 2.

Hàng ghế thứ 2 trên bản Cao cấp (6 chỗ) của Hyundai Stargazer 2023.

Cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ 2 được đặt trên trần xe.

Hàng ghế thứ 3 có không gian ngồi đủ thoải mái cho người lớn.

Bên cạnh cũng có cổng sạc 12V, hộc đựng cốc và ngăn để điện thoại.

Hàng ghế thứ 2 và 3 có thể gập phẳng đem lại sự linh hoạt cho Hyundai Stargazer 2023 khi cần để nhiều hành lý.

Khả năng vận hành của Hyundai Stargazer 2023

Khả năng vận hành của Hyundai Stargazer 2023

Bên dưới nắp ca-pô, Hyundai Stargazer 2023 được trang bị động cơ xăng SmartStream G, dung tích 1.5L tạo ra công suất tối đa 113 mã lực tại tua máy 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Trang bị hộp số là loại vô cấp biến thiên iVT đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Nếu xét về thông số, động cơ trên Hyundai Stargazer 2023 cho sức mạnh nhỉnh hơn một chút so với các đối thủ như Mitsubishi Xpander (103 mã lực) và Toyota Veloz Cross (105 mã lực).

Khoang động cơ của Hyundai Stargazer 2023 khá gọn gàng.

Về trải nghiệm thực tế, ở những nước ga đầu tiên Hyundai Stargazer 2023 đem lại cảm giác tăng tốc khá mượt mà với phản hồi chân ga khá tốt. Ở những dải tốc độ cao, mẫu xe này vẫn có dư lực để vượt xe khác một cách nhẹ nhàng nhờ hộp số vô cấp thông minh iVT. Tất nhiên rằng khi tìm đến những mẫu xe thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ, chúng ta không thể đòi hỏi khả năng vận hành phải thực sự xuất sắc hay phấn khích mà thay vào đó, yếu tố êm ái và mượt mà cần được đặt lên hàng đầu bởi dòng xe này được thiết kế chủ yếu để phục vụ môi trường đô thị.

Vô lăng của Hyundai Stargazer 2023 cho phản hồi đánh lái tương đối chính xác nhưng có phần hơi nhẹ, phù hợp với việc di chuyển trong đô thị và hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm lái nhàn nhã cho người điều khiển.

Một điểm khiến Hyundai Stargazer 2023 nổi bật hơn các đối thủ cùng phân khúc khác ở khả năng vận hành chính là việc được trang bị tới 4 chế độ lái gồm Eco, Normal, Sport và Smart. Tùy từng chế độ, xe sẽ thiết lập hành trình chân ga ngắn hay dài, phù hợp với phong cách lái xe của từng người cũng như điều kiện giao thông. Trong đó ở chế độ Sport, hành trình chân ga ngắn giúp xe nhanh nhạy hơn ở những cú đạp ga, phù hợp khi chạy ngoài cao tốc còn ở chế độ Eco, hành trình chân ga dài đem lại khả năng tăng tốc từ tốn, từ đó an toàn hơn khi di chuyển trong đô thị.

Nút bấm điều chỉnh chế độ lái được đặt cạnh cần số.

Hyundai Stargazer 2023 được trang bị hệ thống treo MacPherson phía trước và thanh cân bằng phía sau, đem lại khả năng triệt tiêu dao động nhanh khi di chuyển qua ổ gà. Trải nghiệm thực tế khi ngồi ở hàng ghế thứ 2 và thứ 3 cho thấy hệ thống treo này hoạt động khá mềm mại và êm ái nhưng vị trí lái lại khá cứng. Nguyên nhân là do khoảng sáng gầm của Stargazer chỉ ở mức 185 mm, đem lái trọng tâm lái khá thấp. Bù lại, xe sẽ có độ bám đường tốt hơn và hạn chế được rung lắc khi vào cua ở tốc độ cao.

Trọng tâm lái đặt thấp đem lại cảm giác đánh lái tự tin và chính xác cho người lái.

Trang bị an toàn hàng đầu phân khúc

Song song với việc nhu cầu mua xe ngày càng tăng, khách Việt cũng khắt khe hơn ở mặt trang bị, chứ không thuần túy chỉ tìm kiếm một mẫu xế hộp bốn bánh để che mưa, che nắng. Ở điểm này, Hyundai Stargazer 2023 đã làm tốt khi được trang bị gói công nghệ SmartSense gồm nhiều tính năng hấp dẫn như hệ thống cảnh báo & phòng tránh va chạm trước FCA, hỗ trợ cảnh báo & phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn đường LFA, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA, đèn tự động thông minh AHB, cảnh báo mở cửa an toàn SEW, cảnh báo mệt mỏi cho tài xế. Bên cạnh đó, xe còn có ga tự động, giới hạn tốc độ, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí. Tuy nhiên đáng tiếc rằng xe lại không được trang bị camera 360 độ như các đối thủ khác, đây cũng là trang bị được khách Việt ưa chuộng trong vài năm gần đây.

Ở thời điểm hiện tại, Hyundai Stargazer 2023 đang là mẫu xe có nhiều công nghệ an toàn hiện đại nhất phân khúc.

Trong quá trình trải nghiệm thực tế, gói công nghệ SmartSense của Hyundai Stargazer 2023 hoạt động khá hiệu quả. Một trong những điểm được đánh giá cao ở mẫu xe này đó chính là tính năng hỗ trợ giữ làn đường có thể kích hoạt ở dải tốc độ thấp, can thiệp đánh lái vô lăng một cách nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo va chạm trên xe cũng được kích hoạt một cách chính xác, thông báo trước bằng âm thanh và trong trường hợp người lái không phản hồi sẽ chủ động can thiệp chân phanh để đảm bảo an toàn.

Hyundai Stargazer 2023 là một mẫu xe thực dụng, từ thiết kế cho đến trang bị. Động cơ mạnh mẽ đủ dùng và đủ êm ái để di chuyển mượt mà trong đô thị. Đặc biệt, hệ thống công nghệ an toàn bảo vệ tốt người dùng là điểm nhấn đáng chú ý của Stargazer, giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn xe gia đình đáng để cân nhắc.