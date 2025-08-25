Khách hàng châu Âu giờ đây có thể đặt mua xe điện trực tiếp từ Trung Quốc

Website thương mại điện tử China EV Marketplace ra thông báo về dịch vụ mới, cho phép người dùng châu Âu có thể đặt mua xe điện hợp pháp từ Trung Quốc, đã bao gồm giao xe tận nhà. Trước đó, những khách hàng quan tâm phải tự làm thủ tục đăng kiểm, thông quan và lấy xe tại cảng.

Trái ngược với sự mở rộng của website thương mại điện tử này tại châu Âu, China EV Marketplace cho biết sẽ dừng vận chuyển xe tới Mỹ, do ảnh hưởng từ thuế quan khiến doanh số “tụt dốc không phanh”.

Trong một tuyên bố với giới truyền thông, ông Jakub Gersl – Giám đốc Vận hành của China EV Marketplace chia sẻ: “Lần đầu tiên, những người đam mê xe điện tại châu Âu có thể đặt mua xe điện (BEV) hoặc xe hybrid cắm sạc (PHEV) từ Trung Quốc và được giao hàng tận nhà. Dịch vụ mới của chúng tôi sẽ loại bỏ các thủ tục rắc rối và phiền phức khi nhập khẩu ô tô quốc tế”.

Các nhà xuất khẩu thường làm việc với khách hàng lớn có nhu cầu đặt nhiều xe trong một đơn hàng. Nhưng với China EV Marketplace, dù đơn hàng chỉ có 1 xe, website này vẫn sẵn sàng vận chuyển và giao hàng, đồng thời hỗ trợ các thủ tục pháp lý để khách có thể đăng ký xe hợp pháp tại nước sở tại (Ảnh: InsideEVs).

Theo China EV Marketplace, công ty này là cửa hàng thương mại điện tử có quy mô lớn nhất, trong lĩnh vực phân phối xe điện Trung Quốc tới khách hàng toàn cầu. Nửa đầu năm, website này bán được 7.000 xe, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ doanh số của các mẫu hybrid cắm sạc (PHEV), do chủng loại phương tiện này không phải chịu mức thuế bổ sung lên tới 35% như ô tô thuần điện, khi nhập khẩu vào các nước châu Âu.

Trong khi đó, các dòng xe điện tự sạc (EREV) được xếp vào cùng hạng mục với ô tô thuần điện, nên cũng phải chịu mức thuế gia tăng tương đương. Bởi xe EREV về cơ bản là xe điện được trang bị thêm một khối động cơ đốt trong, nhưng không kết nối với bánh xe mà đảm nhận vai trò là máy phát điện cho mô-tơ điện.

Website của China EV Marketplace đang phân phối sản phẩm của các thương hiệu: Xiaomi, Zeekr, Xpeng, Wuling, Tesla, Volkswagen, Avatr, Aion, Hongqi, Nio, Baojun và Leapmotor. Dù gặp rào cản từ mức thuế mới, nhưng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vẫn đang “ăn nên làm ra” tại châu Âu.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Jato Dynamics, 65.808 xe đã được các hãng xe Trung Quốc đăng ký vào tháng 5, chiếm 5,9% tổng doanh số trên toàn khu vực châu Âu. So với mức 2,9% ở cùng kỳ năm ngoái, thị phần của xe Trung Quốc tại thị trường này đã tăng hơn gấp đôi.