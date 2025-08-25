Một trong những đồng hồ hiếm nhất thế giới: Có động cơ siêu xe thu nhỏ

Siêu xe mới nhất của Bugatti không chỉ là một kiệt tác kỹ thuật, mà còn là tuyên ngôn về sự phức tạp và tinh xảo; đó cũng là lý do nó mang tên “Tourbillon” vốn xuất phát từ thế giới chế tác đồng hồ cao cấp. Với tinh thần đó, đối tác lâu năm của Bugatti là Jacob & Co đã tạo ra một chiếc đồng hồ mới mô phỏng chính mẫu xe này.

Hai thương hiệu trước đây từng hợp tác sản xuất loạt đồng hồ lấy cảm hứng từ siêu xe Chiron, và chiếc Tourbillon mới tiếp tục phát triển theo tinh thần đó.

Mặt đồng hồ được trang trí bằng hình ảnh khối động cơ V16 có thể chuyển động piston như thật (Video: Jacob & Co).

Điểm nhấn của Jacob & Co Bugatti Tourbillon chính là phiên bản thu nhỏ của động cơ V16 hút khí tự nhiên dung tích 8.0L - trái tim của siêu xe. Toàn bộ 16 piston được điều khiển bởi trục khuỷu dài 22,37mm, hoạt động ngay khi nhấn nút bên hông vỏ đồng hồ.

Bugatti và Jacob & Co lần đầu giới thiệu dự án hợp tác mới vào giữa năm 2024, công bố sản xuất 150 chiếc, giá khoảng 340.000 USD mỗi chiếc. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Có lẽ cho rằng lớp vỏ đen satin ban đầu vẫn quá khiêm tốn, Jacob & Co giờ đây tung ra phiên bản Baguette mới.

Mẫu flagship này được chế tác từ vàng trắng 18K, đính 328 viên kim cương cắt baguette (hình chữ nhật thon dài, sử dụng kỹ thuật cắt bậc thang) và 18 viên hồng ngọc cũng cắt baguette, tổng cộng 17 carat kim cương.

Các viên hồng ngọc bố trí dọc phần đáy vỏ, gợi nhớ cụm đèn hậu LED đặc trưng của siêu xe Bugatti 1.775 mã lực, tạo nên cầu nối trực quan giữa cỗ máy thời gian và cỗ máy tốc độ.

Lấy cảm hứng từ siêu xe Bugatti Tourbillon, các viên hồng ngọc được sắp xếp mô phỏng đèn hậu LED đặc trưng dọc thân dưới (Ảnh: Jacob & Co).

Không chỉ có vẻ ngoài rực rỡ, đồng hồ Tourbillon Baguette còn thể hiện trình độ cơ khí hàng đầu: bộ "tourbillon bay" với hai trục xoay mỗi 30 giây, cùng hệ thống dự trữ năng lượng kép. Núm vặn lấy cảm hứng từ các chi tiết điều khiển của Bugatti, trong khi mặt số mô phỏng các đồng hồ trên táp-lô xe.

Chỉ có 18 chiếc Jacob & Co Bugatti Tourbillon phiên bản Baguette được sản xuất. Giá bán chưa được công bố, nhưng với độ hiếm có và trình độ chế tác, nhiều khả năng mẫu đồng hồ này sẽ nằm ở đỉnh cao bộ sưu tập, vượt qua ngưỡng triệu USD.