Mercedes có thể sẽ sử dụng động cơ BMW cho các mẫu xe xăng

Mercedes-Benz hiện đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao về khả năng dùng động cơ xăng bốn xi-lanh của BMW cho nhiều mẫu xe trong tương lai, như một phần của chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ đối với động cơ đốt trong (ICE), sau khi nhu cầu xe điện (EV) tăng trưởng chậm hơn dự kiến.

Mẫu E-Class PHEV thế hệ mới có thể sẽ sử dụng động cơ do BMW cung cấp (Ảnh: Autocar).

Một nguồn tin từ Mercedes tiết lộ rằng hai bên đã bước vào giai đoạn lập kế hoạch và thương thảo ở cấp cao, dự kiến sẽ có thông báo chính thức về việc hợp tác trước cuối năm nay.

Thương vụ này dẫn tới việc BMW cung cấp thế hệ động cơ xăng mới cho các mẫu xe Mercedes, từ CLA, GLA, GLB, C-Class, E-Class, GLC cho đến mẫu “G thu nhỏ” sắp ra mắt.

Thỏa thuận giữa hai đối thủ được coi là một bước đi chiến lược nhằm cắt giảm chi phí phát triển.

Với Mercedes, thương vụ này sẽ giúp đảm bảo nguồn cung động cơ đạt chuẩn Euro 7 - yếu tố then chốt để duy trì dòng xe động cơ đốt trong, đồng thời giúp hãng mở rộng danh mục xe hybrid cắm sạc (PHEV) mà không phải đầu tư thêm quá nhiều vào việc phát triển động cơ 4 xi-lanh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mercedes đang đưa vào sử dụng động cơ tăng áp 4 xi-lanh 1.5L mã M252 mới, được phát triển tại Đức nhưng sản xuất tại Trung Quốc bởi Horse - liên doanh giữa Geely và Renault.

Đã xuất hiện trên mẫu CLA mới, động cơ M252 có ba mức công suất - 136 mã lực, 163 mã lực và 190 mã lực, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 8 cấp tích hợp mô-tơ điện 27 mã lực.

Tuy nhiên, theo giới thạo tin, dù động cơ M252 phù hợp cho cấu hình mild-hybrid, nhưng hiện chưa được thiết kế cho các hệ truyền động PHEV hoặc xe điện dùng động cơ đốt trong để sạc pin (EREV) - một khoảng trống mà động cơ do BMW cung cấp có thể lấp đầy.

Động cơ mà Mercedes sử dụng của BMW tới đây được cho là loại tăng áp 2.0L, phát triển từ dòng 4 xi-lanh mã B48 vốn đang được dùng trên hầu hết các mẫu xe BMW và Mini hiện tại.

Dự kiến được sản xuất tại nhà máy Steyr (Áo), động cơ B48 được đánh giá là có tính linh hoạt cao hơn M252, vì có thể lắp đặt ở cả cấu hình dọc và ngang, mang lại cho Mercedes nhiều lựa chọn hơn trên các mẫu xe cỡ nhỏ và cỡ trung.

Quan hệ hợp tác này cũng có thể mở rộng sang các trung tâm sản xuất toàn cầu, bao gồm khả năng xây dựng nhà máy động cơ chung tại Mỹ nhằm tránh thuế nhập khẩu ngày càng tăng.