Tránh xe máy sang đường, ô tô tải đâm trực diện một xe máy khác

Tình huống diễn ra trên đường nhánh song song với quốc lộ 38, thuộc địa phận phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, khi tới giao lộ, ô tô tải gặp một xe máy đi ngang sang đường. Dữ liệu camera hành trình cho thấy vào thời điểm đó, ô tô tải đang chạy với tốc độ 65km/h.

Gặp tình huống bất ngờ khi đang chạy nhanh, tài xế ô tô tải đã không kịp giảm tốc và vội đánh lái sang phải để tránh, nhưng lại gặp một xe máy khác đang dừng chờ qua giao lộ. Ô tô tải đã đâm trực diện xe máy này, rồi lật nghiêng.

Hiện chưa rõ mức độ thương vong của tai nạn (Nguồn video: OFFB).

Về kỹ năng lái xe, khi gần tới giao lộ, người điều khiển tất cả các phương tiện đều cần giảm tốc độ và chú ý quan sát, đặc biệt là các xe có kích thước và trọng tải lớn, vì đặc thù loại xe này có nhiều điểm mù và cần nhiều thời gian để phanh dừng hơn so với ô tô nhỏ và xe máy, xe đạp.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giao thông, người điều khiển ô tô không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Trong khi đó, lỗi tương tự với người đi xe máy bị áp mức phạt là 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

"Đúng là ô tô tải phóng quá nhanh, nhưng có lẽ tài xế cũng hơi bị loá mắt nên không quan sát thấy xe máy từ xa để giảm tốc độ. Theo hình ảnh video, bóng nắng hẳn như vậy là chiếu thẳng mặt tài xế ô tô rồi. Nếu cả hai cùng giảm tốc độ và chú ý quan sát khi qua giao lộ thì đã không xảy ra tai nạn. Khổ thân bác xe máy bên kia, đã dừng lại hẳn rồi mà vẫn gặp hoạ", tài khoản Đức Hùng nêu ý kiến sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, nick Anh Quân bình luận trong một nhóm về giao thông: "Xe tải có lỗi là phóng nhanh, tài xế thiếu quan sát, nhưng kiểu sang đường của xe máy cũng rất nguy hiểm, trên thực tế cả trong nội đô và trên quốc lộ, đường tỉnh đều như vậy, nhiều người cứ đi thẳng một mạch sang đường mà không nhìn trước ngó sau, mặc định các xe khác phải tránh mình".