Đội tuyển Ba Lan thắng Kenya, bóng chuyền nữ Việt Nam bị loại

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Ba Lan và Kenya diễn ra tối 25/8, tại Thái Lan. Trong trận đấu này, Ba Lan (hạng 3 thế giới) nhỉnh hơn hẳn so với đội tuyển nữ Kenya (hạng 23 thế giới).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị loại sau hai lượt trận vòng bảng (Ảnh: Khaosod).

Đội tuyển Ba Lan giành thắng lợi 3-1 (25-17, 15-25, 25-15 và 25-14) trước đội bóng chuyền nữ đến từ châu Phi.

Kết quả này cộng với việc đội tuyển Đức thắng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 3-0 trong buổi chiều cùng ngày, đưa các đội Đức và Ba Lan vào vòng đấu loại trực tiếp. Ba Lan và Đức toàn thắng hai trận đầu tiên của từng đội, mỗi đội có 6 điểm.

Trong khi đó, các đội Việt Nam và Kenya toàn thua cả hai trận đã qua của từng đội ở vòng bảng, chưa có điểm nào. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Kenya đã bị loại.

Ngày 27/8 tới đây, đội tuyển nữ Việt Nam và Kenya sẽ gặp nhau trong trận đấu cuối cùng của hai đội ở vòng bảng, nhằm tránh vị trí cuối bảng G.

Trước khi giải vô địch bóng chuyền thế giới năm nay bắt đầu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng thắng đội tuyển nữ Kenya trong trận giao hữu, diễn ra ở Hà Nội. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22) xếp trên đội tuyển Kenya đúng một bậc trên bảng xếp hạng thế giới.