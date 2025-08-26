Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn trên diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kajiki (bão số 5), ngày 26/8 nhiều nơi ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30-34 độ C; riêng từ 26/8, khu vực từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị phổ biến 27-29 độ.

Theo dự báo, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ những ngày tới có mưa rào và dông vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết hai ngày qua, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa to đến rất to, mưa vẫn còn tiếp tục trong ngày 26/8 nên nguy cơ cao xảy lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh này, trọng tâm là khu vực phía Tây Nghệ An, phía Tây Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị.

Bão Kajiki gây mưa lớn cho nhiều khu vực (Ảnh: Quang Dũng).

Dự báo thời tiết ngày 26/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực vùng núi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Đêm gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4, riêng vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; ngày mai gió giảm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Đêm 25/8 phía Bắc gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 14-15; phía Nam gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; ngày gió giảm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.