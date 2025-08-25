Lo bão số 5, người dân Nghệ An tìm cách bảo vệ ô tô chỉ với tấm bạt

Ngày 25/8, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người đàn ông ở một phường tại thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An dùng tấm bạt lớn bọc kín chiếc ô tô của mình để đề phòng ngập nước khi bão số 5 chuẩn bị đổ bộ.

Theo chia sẻ, năm ngoái nước lũ dâng gần ngập xe nên năm nay anh P.Đ.H. đã chủ động mua 20m2 bạt để phủ kín xe, tránh hư hỏng trong những ngày mưa bão.

Câu chuyện anh H. được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: N. Hưng).

Hình ảnh “độc chiêu” này nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ, thu hút hàng trăm bình luận.

Nhiều người cho rằng đây là một sáng kiến đơn giản nhưng hiệu quả, nhất là trong bối cảnh nhiều tuyến phố tại các phường ở thành phố Vinh (cũ) thường xuyên rơi vào cảnh ngập sâu mỗi khi có mưa lớn, gây thiệt hại nặng nề cho phương tiện.

Thực tế những năm gần đây, nhiều đợt mưa bão đã khiến hàng loạt ô tô, xe máy tại các phường này chìm trong biển nước. Không ít chủ phương tiện phải tốn hàng chục triệu đồng để sửa chữa động cơ sau khi bị nước nhấn chìm. Chính vì vậy, các biện pháp phòng ngừa, dù thủ công, vẫn được người dân tính đến để hạn chế rủi ro.

Ô tô con anh H. được bọc lại bằng bạt rất cẩn thận (Ảnh: N. Hưng).

“Cách làm vừa đơn giản vừa hiệu quả, ít nhất cũng giúp yên tâm phần nào trong những ngày mưa bão”, tài khoản Hoàng Nam bình luận; “Xe được bọc kín thế này chẳng khác nào được mặc áo mưa, trông vừa lạ mắt vừa vui vui…”, tài khoản Nguyễn Thủy chia sẻ.

Câu chuyện về sáng kiến chống ngập xe mùa mưa bão của anh H. phản ánh sự chủ động ứng phó thiên tai của người dân.

Trong bối cảnh bão Kajiki (bão số 5) đang tiến rất gần với đất liền, hình ảnh này cũng nhắc nhở mỗi người cần có phương án bảo vệ tài sản và an toàn cho gia đình.