Giông lốc ở Ninh Bình khiến một người chết, hơn 300 hộ dân bị ảnh hưởng

Tối 25/8, lãnh đạo UBND phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 8h cùng ngày, trên địa bàn phường xảy ra trận giông lốc khiến một người tử vong, hơn 300 hộ dân và cây cối ven quốc lộ 21A bị thiệt hại nặng nề.

Cơn giông lốc khiến nhiều nhà dân ở phường Lý Thường Kiệt bị tốc mái tôn (Ảnh: Nguyễn Hồng).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, trời mưa to bất ngờ kèm giông lốc quét qua, do gió giật mạnh, hàng loạt cây xanh ven đường bật gốc, bảng hiệu, mái tôn của các hộ dân phường Lý Thường Kiệt bị tốc mái bay xuống đường.

Nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau khi giông lốc quét qua (Ảnh: Nguyễn Hồng).

"Theo thống kê sơ bộ, vụ giông lốc quét qua khoảng 2km, với khoảng hơn 300 hộ dân ven quốc lộ 21A. Sự việc khiến một người tử vong, nhiều cây cối bị gãy đổ, bật gốc", một lãnh đạo UBND phường Lý Thường Kiệt cho biết.

Sau khi sự việc xảy ra các lực lượng chức năng phường Lý Thường Kiệt cùng người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả tránh gây ách tắc giao thông.