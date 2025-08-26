Người phụ nữ 65 tuổi gồng gánh cả gia đình trong bệnh tật, nghèo khó

Con đường mòn đất đỏ len giữa vườn cao su, sau cơn mưa trở nên trơn trượt, lối đi duy nhất dẫn vào nhà bà Nguyễn Thị Mỳ (65 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai).

Giữa khoảng vườn cỏ mọc um tùm, căn nhà tình thương đã xuống cấp nằm lặng lẽ, tường mốc loang lổ, vài bộ quần áo cũ kỹ treo trước hiên nhà. Đây là nơi bà Mỳ sống cùng con gái và bốn cháu ngoại. Sáu con người chung một mái nhà, quẩn quanh trong bệnh tật và thiếu thốn.

Người phụ nữ 65 tuổi là chỗ dựa cho cả gia đình (Ảnh: Thu Trang).

Bà Mỳ chia sẻ, hơn 10 năm trước, chồng và con trai của bà bỏ đi biệt tích, không còn liên lạc. Từ đó, bà Mỳ trở thành chỗ dựa duy nhất trong gia đình toàn phụ nữ. Bản thân bà Mỳ mắc bệnh cường giáp và bệnh tim. Con gái út Trần Thị Ánh Hồng cũng bị cường giáp giống mẹ, nhưng chưa được điều trị do không có kinh phí.

Hồng có hai con nhưng không rõ cha là ai. Cả ba mẹ con nương nhờ bà ngoại trong cảnh túng thiếu, bữa đói bữa no.

Người con gái lớn của bà Mỳ là Nhung có hai con. Cháu gái đầu năm nay 18 tuổi, mắc bệnh hở van tim nên phải nghỉ học sau lớp 9 để phụ giúp mẹ. Vì sức khỏe yếu, em chỉ làm được việc nhẹ, hễ gắng sức là tím tái, mệt lả và có thể ngất xỉu. Đứa con còn lại của Nhung cũng được gửi ở với bà ngoại để mẹ đi làm thuê kiếm thêm thu nhập.

Căn nhà tình thương đã cũ nằm giữa rừng cao su của bà Mỳ (Ảnh: Thu Trang).

Lúc phóng viên Dân trí ghé đến nhà bà Mỳ là 14h, cả gia đình vẫn chưa có bữa ăn trong ngày. Nguồn thu nhập chính của cả nhà đến từ việc bà Mỳ đi mót mủ cao su, mỗi tháng kiếm được 300.000-400.000 đồng. Họ trông chờ vào trợ cấp của xã và sự hỗ trợ gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm từ Nhà thờ xã Lộc Hiệp, Lộc Hòa (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ).

Ngôi nhà tình thương được xây dựng nhờ Quỹ Đại đoàn kết năm 2016 giờ cũng đã xuống cấp, tường nứt, nền bong tróc.

“Bệnh tật thì phải chữa, nhưng tiền ăn mỗi ngày còn không đủ, tôi chẳng biết xoay xở ra sao. Chỉ mong hai cháu được tiếp tục đến trường, mà hiện giờ khó khăn quá. Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn lâu, tôi chưa có tiền mua lại. Nghĩ tới lúc bệnh trở nặng, tôi không biết bấu víu vào đâu…”, bà Mỳ nghẹn giọng.

Con gái út của bà Mỳ bị cường giáp nhưng chưa từng được điều trị (Ảnh: Thu Trang).

Ông Trần Công Bảo, Trưởng ấp 3, xã Tân Tiến, cho biết, gia đình bà Mỳ thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Ngôi nhà nằm tách biệt trong rừng cao su heo hút, đường khó đi, nên bà Mỳ hầu như không giao lưu nhiều với hàng xóm.

"Nhà không có trụ cột đàn ông, ba người mắc bệnh, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tôi mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để gia đình bà Mỳ vượt qua nghịch cảnh”, ông Bảo nói.