Hyundai Stargazer tạo ra đối trọng trong phân khúc MPV gia đình cỡ nhỏ

Ngày 20/10, TC Motor ra mắt Hyundai Stargazer - mẫu MPV 7 chỗ cỡ vừa tại Việt Nam. Tương tự Creta, Stargazer ban đầu nhập khẩu từ Indonesia và sẽ sớm lắp ráp trong 2023.

Hyundai Stargazer được tung ra thị trường với 4 phiên bản, chỉ có lựa chọn hộp số tự động. Xe có giá khởi điểm 575 triệu đồng, bản cao nhất 685 triệu đồng đi kèm gói an toàn SmartSense.

Phiên bản Hyundai Stargazer 1.5L Giá bán (triệu đồng) Tiêu chuẩn 575 Đặc biệt 625 Cao cấp 675 Cao cấp 6 chỗ 685

Kích thước

Kích thước tổng thể tương đương với đối thủ trong phân khúc (Ảnh: TC Motor).

Hyundai Stargazer có thông số dài x rộng x cao tương ứng 4.460 x 1.780 x 1.695 (mm), khoảng sáng gầm xe 185 (mm). Đây là con số tương tự như các đối thủ trong phân khúc.

Tuy nhiên, với lợi thế thiết kế hình vòm, hàng hai của xe có không gian trần thoáng hơn. Không gian chứa đồ của xe khi gập hàng ghế thứ 3 lại đạt 585L và đạt 200L khi sử dụng cả 3 hàng ghế.

Thiết kế

Thiết kế tổng thể của mẫu MPV nhà Hyundai là bầu và tròn (Ảnh: TC Motor).

Xe có thiết kế gần giống mẫu MPV đàn anh Staria. Phần đầu của Stargazer nổi bật với thanh đèn LED chạy ngang, cụm đèn chiếu sáng full-LED được thiết kế tách rời với kích thước khá lớn, chiếm gần hết cản trước.

Điểm đặc biệt là kính chắn gió kéo dài hơn, liền mạch với ca-pô, khiến tạo hình phần đầu xe như bị "ép" lại. Thiết kế này nhằm tối ưu hệ số cản gió và mức 0,32Cd của Stargazer thấp nhất trong phân khúc hiện nay.

Phần đuôi xe theo kiểu tròn, bầu nhưng vẫn tạo điểm nhấn với hệ thống đèn phức tạp và thiết kế dải LED chạy ngang hông. Stargazer có mâm hợp kim kích thước 16 inch Diamond Cut cùng kích cỡ lốp loại 205/55 R16.

Nội thất

Không gian nội thất giống với nhiều mẫu Hyundai thời gian gần đây (Ảnh: TC Motor).

Khoang lái Stargazer thiết kế các chi tiết chủ yếu theo phương ngang. Màn hình giải trí 10,25 inch nối liền đồng hồ tốc độ LCD 4,2 inch (bản tiêu chuẩn 3,5 inch) quen thuộc trên các dòng Hàn Quốc gần đây.

Hyundai cho biết, Stargazer có cửa mở 71 độ, lớn nhất phân khúc, giúp việc ra vào xe dễ hơn. Lượng tiện nghi trên mẫu MPV phong phú nhất phân khúc khi hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đèn viền nội thất.

Hai bản cao cấp nhất có chìa khóa thông minh kèm chức năng khởi động xe từ xa, điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây kèm tính năng làm mát, âm thanh 8 loa Bose và ampli rời.

Tất cả hàng ghế đều có cổng sạc USB và hộc để đồ. Tính năng cảm biến áp suất lốp có trên tất cả phiên bản, trừ bản tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là ga tự động, giới hạn tốc độ. Stargazer cũng là mẫu MPV đầu tiên trong phân khúc có cấu hình 6 chỗ, bên cạnh kiểu 7 chỗ truyền thống.

Động cơ

Xe sử dụng hộp số iVT có chỉnh chế độ lái (Ảnh: TC Motor).

Hyundai Stargazer được phân phối tại Việt Nam trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên với cỗ máy Smartstream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển.

Trang bị và an

Xe được trang bị điều khiển hành trình Cruise Control, đèn chiếu sáng tự động, giới hạn tốc độ MSLA, cảm biến áp suất lốp TPMS, camera lùi, cảm biến lùi… Từng vị trí trên xe khi tất cả chỗ ngồi đều được trang bị cổng sạc USB và khay để đồ. Tổng cộng, có đến 31 vị trí để chứa đồ dành cho hành khách trên xe.

Hệ thống an toàn chủ động hiển thị trên đồng hồ trung tâm (Ảnh: TC Motor).

Bên cạnh các hệ thống an toàn tiêu chuẩn, hệ thống an toàn thông minh SmartSense cũng được trang bị trên Stargazer. Hệ thống này sử dụng camera phía trước cùng bộ xử lý chuyên dụng để nhận biết tình hình giao thông, đưa ra sự hỗ trợ kịp thời cho người lái đảm bảo an toàn.

Gói an toàn SmartSense trên Stargazer bao gồm: Hệ thống hỗ trợ cảnh báo & phòng tránh va chạm trước FCA, cảnh báo điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn đường LFA, phòng tránh va chạm phía sau RCCA, đèn tự động thông minh AHB, cảnh báo mở cửa an toàn SAW, cảnh báo mệt mỏi cho tài xế.

Đối thủ

Hyundai Stargazer khiến cuộc đua ở phân khúc MPV dưới 700 triệu đồng thêm sôi động. Hiện tất cả các mẫu xe tham chiến đều nhập khẩu từ Indonesia. Xpander sở hữu lợi thế về ngoại hình cân đối, sức ảnh hưởng từ nhiều năm qua, đang là mẫu MPV được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Veloz Cross của Toyota có ưu thế về thương hiệu nhưng giá đắt nhất. Hai mẫu xe của Suzuki là Ertiga và XL7 tuy cải tiến nhiều trang bị nhưng ngoại hình còn đơn điệu, nguồn cung gặp khó, chưa thể bứt phá khỏi nhóm cuối về doanh số tiêu thụ.

Dù nhiều đối thủ nhưng với cách định giá cạnh tranh, hàm lượng trang bị dồi dào, nhiều tính năng và tiện ích hàng đầu phân khúc, là cơ sở để Hyundai đặt niềm tin vào thành công của Stargazer tại Việt Nam. Thực tế, hầu hết các mẫu xe của Hyundai đều chiếm được cảm tình lớn của khách Việt chứ thương hiệu này ít khi "bán xe cho có" hay để đủ dải sản phẩm.