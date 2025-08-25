Tình huống diễn ra vào tối 16/8 nhưng hiện chưa rõ địa điểm.

Video cho thấy chiếc SUV đã vượt lên tạt đầu xe có camera hành trình, dù đang đi trên đoạn đường hẹp chỉ có một làn, có vạch kẻ liền và gần tới khúc cua. Không né kịp pha tạt đầu ở tốc độ cao, xe có camera hành trình đã đâm vào đuôi bên phải, khiến chiếc SUV loạng choạng lao thẳng xuống ruộng.

Tạt đầu xe khác để vượt, chiếc SUV lao thẳng xuống ruộng (Nguồn video: OFFB).

Trong tình huống đường hẹp, mỗi bên chỉ có một làn xe chạy như trong clip, chiếc SUV chỉ được phép vượt khi ở làn đối diện không có xe và khi xe phía trước có dấu hiệu giảm tốc độ để nhường đường.

Ngay cả khi có đủ điều kiện an toàn, tài xế cũng cần chú ý không đánh lái chuyển làn quá sớm, dẫn tới việc tạt đầu xe khác, dễ gây va chạm.

Trong khi đó, về phía xe có camera hành trình, khi quan sát thấy xe phía sau có dấu hiệu cố vượt lên thì nên chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.

"Vượt thế thì chịu thôi, mới chớm lên ngang đầu xe bên cạnh đã vội đánh lái thì bảo sao không va, đó là còn chưa biết phía sau xe "cam" có xe khác hay không. Thôi mong rằng người không sao và đây sẽ là bài học để đời", tài khoản Hoàng Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Nguyễn Hưng bình luận: "Nhường nhau một nhịp đạp phanh thì chắc hai xe vẫn thong dong di chuyển. Ganh đua nhau làm gì một nhịp ga để rồi cả hai cùng mất thêm thời gian và thậm chí có thể gặp nguy hiểm. Tham gia giao thông nếu nhường được thì cứ nhường thôi. Còn cứ cố đúng mà bị như thế này cũng phiền lắm".

Trước các ý kiến cho rằng xe có camera hành trình nên nhường khi thấy chiếc SUV phía sau cố vượt lên, tài khoản Lâm Vũ phản bác: "Em không hiểu nhiều bác bảo nhường thì nhường kiểu gì. Các bác để ý tốc độ hai xe và cách xe vượt kia đè vào xem có kịp phanh không. Một là đánh lái ngược ra, hai là xe có "cam" xuống ruộng thôi ạ. Chứ với tốc độ bác xe vượt đè vào và đường hẹp thế này, không có đường để né vào mà nhường. Mà bác xe có "cam" rõ ràng đã nép vào trong rồi nhưng không né được buộc phải đánh ngược ra mà nhỉ?".

Nick Nam Kiên nêu ý kiến: "Tôi nghĩ nhiều khả năng là xe SUV xin vượt không được, nên đến lúc vượt rồi thì cố tình ép nhau, không nghĩ là ép người thì hoạ mình luôn. Còn nếu thực sự chỉ để vượt thì đè nhẹ ga đi thẳng là thoát. Trường hợp này tôi gặp nhiều trên đường rồi, không chỉ ở ngoài đô thị mà cả trong nội đô, khi chưa đủ an toàn chưa cho vượt, đến lúc vượt lên là thể hiện tạt đầu ngay".