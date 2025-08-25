Bão Kajiki di chuyển chậm, nhiều nơi mưa rất to trên 400mm

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 23h ngày 25/8, bão Kajiki (bão số 5) vẫn đang hoạt động trên đất liền khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh với cường độ cấp 9-10, giật cấp 12. Bão di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ 10km/h.

Dự kiến đến sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào.

Bão Kajiki sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong ngày mai (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh gió cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực Bắc Thanh Hóa, Nam Hà Tĩnh và ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự báo đêm 25-26/8, khu vực Trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị mưa to 50-100mm, có nơi trên 200mm. Ninh Bình – Hà Tĩnh mưa 100-200mm, có nơi trên 400mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn trên 150mm/3 giờ.

Cơ quan khí tượng thủy văn đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị trong đêm nay và ngày mai, trọng tâm là khu vực phía Tây Nghệ An, phía Tây Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị.

Ngay sau khi bão Kajiki đổ bộ vào đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão.

Phó Thủ tướng cho biết cơn bão số 5 có tính chất đặc biệt phức tạp, di chuyển chậm, thời gian tác động ở đất liền khá lâu. Vì vậy, các địa phương phải duy trì chế độ kiểm soát an toàn cho người dân, ít nhất đến 5-6h ngày 26/8.

Phó Thủ tướng lưu ý từ nay đến trưa mai, lượng mưa lớn sẽ dồn về khu vực miền núi Nghệ An, Thanh Hóa. Thượng nguồn phía Lào cũng dự báo mưa tương đối lớn, cộng hưởng làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Trong khi đó, Nghệ An vừa chịu ảnh hưởng nặng từ đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 3, nên cần phân công lãnh đạo có kinh nghiệm trực tiếp bám địa bàn, lập chốt cùng biên phòng, quân đội, duy trì công tác điều hành. Đồng thời, chuẩn bị phương án ứng phó với tình huống lũ chồng lũ.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc đảm bảo kết nối thông tin đến thôn, bản, xã, phường, "khi có thông tin mới biết cần huy động lực lượng ở đâu, đến đâu".

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải có phương án bố trí sẵn phương tiện, máy móc ngay tại từng địa bàn.

"Nếu bị chia cắt, sạt lở, phải huy động doanh nghiệp hạ tầng, có phương tiện, máy xúc, máy đào tại chỗ, chứ bàn tay con người không làm được. Đưa từ ngoài vào sẽ không kịp", Phó Thủ tướng nói.

Về lương thực, nước, thực phẩm, Phó Thủ tướng đánh giá các tỉnh đã chuẩn bị tốt, tuyệt đối không để dân thiếu ăn, thiếu nước, thiếu chỗ ở tạm.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương thống kê cụ thể thiệt hại về nhà cửa, trường học, sản xuất nông nghiệp.

Với trường học bị tốc mái, ngập nước, địa phương khắc phục gấp để kịp năm học mới. Nhà cửa dân bị hư hỏng cũng phải sửa chữa khẩn trương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn nhân dân khôi phục sản xuất, có biện pháp cho vụ mùa mới, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng.