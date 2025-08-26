Loạt thí sinh điểm cao nhưng trượt đại học khó hiểu, Bộ GD&ĐT vào cuộc

Trả lời phóng viên Dân trí tối 25/8, một đại diện từ Bộ GD&ĐT cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin từ các trường, liên quan đến nhiều thí sinh điểm cao nhưng chưa trúng tuyển nguyện vọng.

"Chúng tôi sẽ cho tập hợp để kiểm tra, rà soát xem lỗi từ trường, từ hệ thống hay lỗi của thí sinh.

Thông thường, các trường phải chạy đúng đề án. Việc xảy ra lỗi có thể do trường nhập sai. Có tình huống ở đề án tuyển sinh, nhà trường đưa ra một kiểu nhưng khi lọc ảo lại không làm đúng với đề án. Nếu sai sót thế này, các trường sẽ phải chịu”, đại diện này cho biết.

Trước đó, chỉ trong chiều 25/8, báo Dân trí tiếp nhận gần 30 thí sinh phản ánh dù đạt điểm cao, đủ điểm chuẩn nhưng trượt hết các nguyện vọng đã đăng ký một cách khó hiểu.

Các thí sinh này đều có điểm chung là đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM nhưng vì một lỗi nào đó dẫn đến không trúng tuyển vào trường nhưng cũng không thể xét tiếp nguyện vọng phía sau.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Phương Quyên).

Kỳ tuyển sinh năm nay, Thuỷ Tiên (Quảng Trị) đạt 26,5 điểm khối C00, đăng ký ngành Tâm lý học nhưng thiếu điểm. Em dư điểm vào Trường Đại học Sư phạm Huế. Nhưng trường Sư phạm Huế không xét hồ sơ của Thuỷ Tiên do hệ thống đã báo em đỗ nguyện vọng.

“Con khóc, mẹ khóc, các anh chị em sốt sắng toả đi các trường để xin phương án xử lý nhưng các trường đều nói không thể giúp được gì cho em. Họ phải chờ công văn từ Trường Đại học Sư phạm TPHCM và ý kiến từ Bộ GD&ĐT. Xin hãy cứu chúng em!”, Thủy Tiên bật khóc nói.

Lê Thu Trà (Hà Tĩnh) có điểm thi tốt nghiệp THPT là 24,75 tổ hợp khối A00. Trà đặt nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM, điểm chuẩn là 25,94. Như vậy Trà trượt nguyện vọng 1. Hệ thống tra cứu của Trường Đại học Sư phạm TPHCM cũng hiển thị kết quả “Không trúng tuyển”.

Điểm của nữ sinh có thể trúng tuyển vào các nguyện vọng dưới tại Đại học Kinh tế TPHCM. Thế nhưng, trường báo thí sinh không trúng tuyển do đã trúng tuyển nguyện vọng 1.

Trong khi đó, hệ thống của Bộ GD&ĐT thông báo thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng.

Trà khiếu nại với Trường Đại học Sư phạm TPHCM nhưng liên hệ bất thành. Nữ sinh không biết làm thế nào để trường “nhả” kết quả trượt cho nguyện vọng dưới tiếp nhận em.

Tương tự, Phạm Vân (Gia Lai) có điểm xét tuyển tổ hợp khối C00 là 24,25, đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Điểm chuẩn ngành Vân đăng ký là 24,1. Một người bạn của Vy đạt 24,1 và được báo đỗ, nhưng Vân bị báo trượt.

Vân đăng ký tổng cộng 14 nguyện vọng. Em dư điểm chuẩn ở nguyện vọng 8 và 14 nhưng các trường đều nói Vân đã đỗ nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM nên không đủ điều kiện trúng tuyển vào nguyện vọng thấp hơn.

Nhiều thí sinh như ngồi trên đống lửa bởi điểm cao nhưng trượt nguyện vọng khó hiểu (Ảnh minh họa: Hải Long).

Trên đây chỉ là một số thí sinh trong số gần 30 trường hợp liên hệ với báo Dân trí cầu cứu vì thừa điểm vào nhiều nguyện vọng nhưng có nguy cơ trượt tất cả các trường do lỗi hệ thống lọc ảo và hệ thống tuyển sinh.

Theo một chuyên gia tuyển sinh tại trường đại học công lập ở TPHCM, năm nay, hiện tượng sai sót trong xử lý nguyện vọng diễn ra ở khá nhiều trường. Trong đó, đơn vị của chuyên gia cũng đã tiếp nhận công văn của trường khác đề nghị tiếp nhận thí sinh vì sai sót trong quá trình lọc ảo.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, một số trường đại học khác ở Hà Nội cũng có tình trạng này.

Gia đình và thí sinh lo lắng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, nếu không được trả kết quả chính xác để xác nhận nhập học vào các nguyện vọng thấp hơn, cánh cửa đại học năm nay sẽ đóng lại với các em.