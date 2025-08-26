Ba Lan phủ quyết mở rộng hỗ trợ, Ukraine có thể mất kết nối Starlink

Starlink có ý nghĩa quan trọng với Ukraine (Ảnh: Avia).

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ngày 25/8 đã phủ quyết một dự luật nhằm kéo dài các khoản phúc lợi cho người tị nạn Ukraine, với lý do văn bản này cần được chỉnh sửa. Theo quy định hiện hành, hệ thống chi trả sẽ hết hiệu lực vào tháng 9 tới.

Trong tuyên bố công bố quyết định, ông Nawrocki, người mới nhậm chức đầu tháng này, nhấn mạnh quan điểm rằng các khoản trợ cấp chỉ nên dành cho những người Ukraine làm việc tại Ba Lan.

“Chúng tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ công dân Ukraine, điều đó không thay đổi. Nhưng sau 3 năm rưỡi, luật pháp của chúng ta cần được điều chỉnh”, Tổng thống Nawrocki nêu rõ.

Dự luật bị phủ quyết trước đó đề xuất gia hạn các khoản phúc lợi hiện tại cho người Ukraine đến tháng 3/2026. Kể từ khi xung đột giữa Kiev và Moscow leo thang vào tháng 2/2022, Ba Lan trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của người tị nạn Ukraine, với khoảng một triệu người được cho là đã định cư tại nước này.

“Ông Nawrocki không đồng ý việc đối xử ưu tiên với công dân các nước khác. Vì vậy, Tổng thống quyết định phủ quyết dự luật hỗ trợ công dân Ukraine dưới hình thức hiện nay và sẽ trình bày các đề xuất pháp lý riêng”, văn phòng tổng thống cho biết.

Quyết định này gây lo ngại có thể để lại hệ quả nghiêm trọng đối với chính Ukraine, bởi cùng trong dự luật còn có điều khoản cấp kinh phí cho việc duy trì truy cập Internet vệ tinh Starlink.

“Với hành động này, Ba Lan đang cắt đứt Internet của Ukraine, bởi đó là ý nghĩa thực tế của việc phủ quyết luật hỗ trợ công dân Ukraine. Nó cũng ngăn cản việc lưu trữ dữ liệu của chính quyền Ukraine tại một nền tảng an toàn”, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kỹ thuật số Ba Lan Krzystof Gawkowski viết trên mạng xã hội X.

Tuy nhiên, văn phòng Tổng thống Nawrocki nói rằng các khoản chi cho Starlink vẫn có thể tiếp tục nếu quốc hội thông qua một dự luật mới, bao gồm các đề xuất của Tổng thống, trước cuối tháng 9.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022, SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk đã cung cấp miễn phí hàng chục nghìn thiết bị kết nối Internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. Tuy nhiên, tỷ phú Elon Musk sau đó quyết định thu phí dịch vụ Starlink đối với Ukraine.

Cuối năm ngoái, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết nước này đang thanh toán mọi chi phí cho việc Ukraine sử dụng Starlink. Ông cho biết, khoản tài trợ này là một trong những khía cạnh hỗ trợ thiết thực của Ba Lan dành cho Ukraine.

Starlink hiện là một thành phần then chốt trong hệ thống chỉ huy và kiểm soát của quân đội Ukraine, được sử dụng trực tiếp trong chiến đấu, với các thiết bị vệ tinh thường xuyên được gắn trên máy bay không người lái tầm xa cũng như các phương tiện hải quân.

Ukraine đang sử dụng hơn 40.000 thiết bị đầu cuối Starlink, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì liên lạc cho cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như hỗ trợ quân đội thực hiện các cuộc tấn công và điều phối tác chiến. Trong bối cảnh giao tranh vẫn đang tiếp diễn, Starlink được xem là một phần không thể thiếu trong hệ thống chỉ huy - điều hành của lực lượng vũ trang Ukraine.

Tỷ phú Musk từng cảnh báo tiền tuyến Ukraine sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu SpaceX ngắt kết nối Starlink.