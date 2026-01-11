Sai sót hài hước khi cảnh sát giao thông Mỹ dùng AI để lập báo cáo

Vào tháng 12 vừa qua, cảnh sát ở thành phố Heber, bang Utah, đã phải giải thích lý do tại sao một báo cáo của cảnh sát do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo lập lại tuyên bố rằng một sĩ quan đã thực sự biến thành một con ếch theo đúng nghĩa đen. Cuối cùng, nguyên nhân được xác định là AI bị ảo giác (tự bịa đặt).

Sở cảnh sát khi đó đang thử nghiệm phần mềm viết báo cáo dựa trên AI. Phần mềm này nghe đoạn phim từ camera gắn trên người cảnh sát và tự động soạn thảo báo cáo. Thật không may, hệ thống đã thu được âm thanh từ bộ phim “Nàng công chúa và con ếch” đang phát ở phía sau và đưa luôn chi tiết đó vào báo cáo chính thức.

Nhầm lẫn tai hại của phần mềm AI đã biến cảnh sát thành con ếch (Minh họa: Carscoops).

“Phần mềm camera gắn trên người và phần mềm viết báo cáo bằng AI đã thu được âm thanh từ bộ phim đang phát phía sau, tình cờ đó lại là "Nàng công chúa và con ếch. Đó là lúc chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc sửa chữa những báo cáo do AI tạo ra”, trung sĩ Keel trao đổi với đài Fox 13 của Mỹ.

Điều này nghe có vẻ buồn cười, nhưng đồng thời cũng khá đáng lo ngại. Theo đài truyền hình, những công cụ AI này được thiết kế để tiết kiệm thời gian cho cảnh sát bằng cách chuyển âm thanh từ camera gắn trên người thành báo cáo bằng văn bản. Về lý thuyết, điều đó có nghĩa là ít công việc giấy tờ hơn và giúp cảnh sát có thêm nhiều thời gian tuần tra.

Trên thực tế, điều đó cũng có nghĩa là một thuật toán hiện đang diễn giải các cuộc hội thoại, giọng điệu và tiếng ồn xung quanh trong các cuộc gặp gỡ bên đường, bao gồm cả các tình huống dừng xe giao thông có thể gây ra hậu quả lâu dài cho người lái xe.

Có thể dễ dàng coi một vụ dừng xe giao thông là một tương tác ngắn ngủi, nhưng hồ sơ từ những vụ dừng xe đó có thể tồn tại vĩnh viễn. Bản báo cáo đó có thể ảnh hưởng đến các vụ dừng xe trong tương lai, các thủ tục tố tụng, yêu cầu bảo hiểm, đình chỉ giấy phép lái xe và thậm chí cả việc kiểm tra lý lịch khi xin việc làm.

Nói cách khác, khi AI mắc lỗi, đó không chỉ là lỗi đánh máy. Đó là thông tin sai lệch được đưa vào một tài liệu chính thức.

Trong trường hợp trên của thành phố Heber, sai sót có phần hài hước và dễ được cho qua. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi AI hiểu sai lời người nói, diễn giải sai giọng điệu của tài xế... Những lỗi như vậy còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Hiện tại, có vẻ như giải pháp tốt nhất cho người lái xe thông thường là bắt đầu sử dụng camera hành trình và các thiết bị ghi hình khác để đảm bảo có được dữ liệu mà AI không thể can thiệp.