Nổi bật tuần qua: Xe con vượt ẩu ở đường cong, dẫn đến tai nạn đối đầu

Xe con vượt ẩu ở góc đường cong gây tai nạn đối đầu

Dù đoạn đường đèo cong khuất tầm nhìn, tài xế chiếc VinFast Lux A vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt. Khi gặp xe đi ngược chiều, tài xế chiếc xe này thay vì phanh gấp để dừng thì lại đá đèn để cảnh báo, hậu quả một vụ va chạm đối đầu đã xảy ra.

Xe con vượt ẩu ở góc đường cong gây tai nạn đối đầu (Video: OFFB).

Xe tải qua cầu hẹp, hất văng người đi bộ xuống nước

Dù cây cầu hẹp và đang có người đi bộ, tài xế vẫn điều khiển xe tải qua cầu, hất văng người này xuống nước.

Xe tải qua cầu hẹp, hất văng người đi bộ xuống nước (Video: Văn hóa giao thông).

Tài xế quay đầu bất cẩn khiến ô tô lao khỏi đường

Tài xế chiếc VF3 đã có tình huống quay đầu bất cẩn, dù đoạn đường vắng và thông thoáng, khiến chiếc xe bị lao ra khỏi đường.

Tài xế quay đầu bất cẩn khiến ô tô lao khỏi đường (Video: Otofun).

Thanh niên đầu trần lao xe máy vào ô tô đang dừng ven đường

Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy tốc độ cao đã đâm mạnh vào chiếc ô tô đang dừng ven đường, khiến người này ngã ra bất tỉnh.

Thanh niên đầu trần lao xe máy vào ô tô đang dừng ven đường (Video: Chuyện đường xa).

Người đàn ông đi sai làn vẫn đòi giành đường gây phẫn nộ

Người đàn ông đi xe máy muốn chạy thẳng, nhưng lại di chuyển vào làn đường rẽ trái. Khi gặp một thanh niên đang dừng chờ đèn đỏ, người này đã ép thanh niên phải nhường đường cho mình, đồng nghĩa với việc thanh niên phải vượt đèn đỏ.

Khi không được nhường đường, người đàn ông đã dùng chân đạp vào xe phía trước, sau đó dựng xe để gây sự. Hành động của người đàn ông này đã gây ra nhiều phẫn nộ.

Người đàn ông đi sai làn vẫn đòi giành đường gây phẫn nộ (Video: Otofun).

Nam thanh niên điều khiển xe máy lao thẳng xuống sông

Nam thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao dường như đã không làm chủ được tay lái nên đã lao cả người và xe xuống sông tại một bến phà.

Nam thanh niên điều khiển xe máy lao thẳng xuống sông (Video: Mạng xã hội giao thông).

Tài xế gây va chạm vì vượt ẩu

Dù đoạn đường hẹp và đông phương tiện đang di chuyển, tài xế chiếc Hyundai Santa Fe vẫn cố tình lấn làn để vượt, gây ra va chạm với chiếc xe tải chạy cùng chiều.

Tài xế gây va chạm vì vượt ẩu (Video: Otofun).

Xe khách vượt ẩu ở đoạn đường cong, suýt gây tai nạn đối đầu

Dù đoạn đường cong khuất tầm nhìn, tài xế chiếc xe khách vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt, suýt gây ra tai nạn đối đầu với chiếc xe gắn camera hành trình đi ngược chiều.

Xe khách vượt ẩu ở đoạn đường cong, suýt gây tai nạn đối đầu (Video: Camera giao thông).

Xe ôm công nghệ trượt ngã ngay trước mũi xe ô tô

Xe ôm công nghệ chở theo khách đã vấp phải viên đá trên đường khiến cả hai bị ngã xuống, ngay trước mũi chiếc ô tô gắn camera hành trình. May mắn chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ không quá nhanh trong tình huống này nên tài xế vẫn kịp phanh lại, tránh không tông vào hai người bị ngã.

Xe ôm công nghệ trượt ngã ngay trước mũi xe ô tô (Video: OFFB).

Thanh niên lao xe máy nhanh qua ngã tư, suýt bị ô tô hất văng

Nam thanh niên điều khiển xe máy qua ngã tư với tốc độ cao, khi gặp ô tô chạy cắt mặt đã phải chuyển hướng gấp để tránh, suýt bị chiếc xe này hất văng.