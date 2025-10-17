Nhiều hãng xe hỗ trợ người dùng tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng mưa bão

Hai cơn bão lớn liên tục đánh vào các tỉnh miền Bắc chỉ trong một tuần đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh thành. Trước tình hình đó, một số hãng xe đã chung tay hỗ trợ người dùng, nhằm giảm thiểu chi phí khắc phục hư hại của phương tiện.

VinFast

Từ ngày 28/9-31/10, VinFast áp dụng chương trình hỗ trợ đặc biệt với những người dùng sử dụng xe VinFast bị thiệt hại do mưa bão tại các tỉnh, thành phố bị ngập lụt như: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Phòng, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Theo đó, khách hàng không có bảo hiểm vật chất khi sửa chữa tại các xưởng dịch vụ của VinFast sẽ được hỗ trợ 30% chi phí phụ tùng. Ngoài ra, hãng xe Việt còn khuyến khích các đại lý hỗ trợ tối thiểu 10% trên tổng hóa đơn.

Trong khi đó, những người dùng có bảo hiểm vật chất sẽ được VinFast hỗ trợ tiền miễn thường bảo hiểm (500.000 đồng/sự vụ), đồng thời hãng sẽ phối hợp làm việc với đơn vị bảo hiểm để đẩy nhanh thủ tục giải quyết hồ sơ.

Các khoản hỗ trợ được VinFast thực hiện theo quy định sau khi xác thực hồ sơ hợp lệ (Ảnh: VF).

Đáng chú ý, chương trình hỗ trợ này của VinFast áp dụng cho cả những khách hàng đã khắc phục thiệt hại do ngập nước, trước thời điểm chính sách phát hành. Cụ thể, hãng xe Việt sẽ tặng Voucher dịch vụ với số tiền tương ứng mức hỗ trợ như trên.

Honda

Kết hợp với các nhà phân phối ủy quyền (HEAD), Honda Việt Nam mới đây đã triển khai “Hỗ trợ kiểm tra và thay dầu miễn phí cho xe hư hại do ngập lụt”. Phạm vi của chương trình chủ yếu tập trung vào các tỉnh miền Bắc, gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang.

Với ô tô Honda, người dùng sẽ được miễn phí thay dầu động cơ, thay dầu hộp số, kiểm tra và vệ sinh thân vỏ. Đối với xe máy Honda: miễn phí thay dầu động cơ, kiểm tra và vệ sinh thân vỏ.

Chương trình hỗ trợ khách hàng vùng bão của Honda Việt Nam triển khai từ ngày 16/10 cho đến hết ngày 31/10 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hyundai Thái Nguyên

Tuy không phải chương trình chung của hãng xe Hàn Quốc, song đại lý Hyundai Thái Nguyên vẫn triển khai chính sách hỗ trợ dành cho người dùng có xe bị ngập nước. Cụ thể, cơ sở này sẽ miễn phí kiểm tra tình trạng xe và giảm 40% chi phí nhân công sửa chữa.

Quy trình khắc phục các mẫu ô tô bị ngập nước nhưng chưa vào động cơ thường gồm các bước cơ bản như: xả nước, vệ sinh nội thất, vệ sinh hệ thống điện, sục rửa động cơ, thay mới lọc gió và dầu máy (Ảnh: Hyundai Thái Nguyên).

Ngoài những hãng xe và đại lý kể trên, một số showroom chính hãng cũng hỗ trợ khách hàng miễn phí kéo xe về xưởng sửa chữa.

Với những mẫu ô tô bị ngập nước tĩnh, chi phí khắc phục dao động từ 5-10 triệu đồng tùy dòng xe. Trong khi đó những xe gặp thủy kích sẽ tốn từ hàng chục triệu cho tới cả trăm triệu đồng để khắc phục, do nước lọt vào khoang máy có thể gây hư hại cho nhiều linh kiện trong động cơ.