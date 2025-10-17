Nhiều hãng xe hỗ trợ người dùng tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng mưa bão
(Dân trí) - Một số hãng xe như VinFast, Honda hay đại lý của Hyundai đang triển khai chương trình hỗ trợ người dùng có phương tiện bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão, bằng cách giảm chi phí phụ tùng, sửa chữa.
Hai cơn bão lớn liên tục đánh vào các tỉnh miền Bắc chỉ trong một tuần đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh thành. Trước tình hình đó, một số hãng xe đã chung tay hỗ trợ người dùng, nhằm giảm thiểu chi phí khắc phục hư hại của phương tiện.
Từ ngày 28/9-31/10, VinFast áp dụng chương trình hỗ trợ đặc biệt với những người dùng sử dụng xe VinFast bị thiệt hại do mưa bão tại các tỉnh, thành phố bị ngập lụt như: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Phòng, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.
Theo đó, khách hàng không có bảo hiểm vật chất khi sửa chữa tại các xưởng dịch vụ của VinFast sẽ được hỗ trợ 30% chi phí phụ tùng. Ngoài ra, hãng xe Việt còn khuyến khích các đại lý hỗ trợ tối thiểu 10% trên tổng hóa đơn.
Trong khi đó, những người dùng có bảo hiểm vật chất sẽ được VinFast hỗ trợ tiền miễn thường bảo hiểm (500.000 đồng/sự vụ), đồng thời hãng sẽ phối hợp làm việc với đơn vị bảo hiểm để đẩy nhanh thủ tục giải quyết hồ sơ.
Đáng chú ý, chương trình hỗ trợ này của VinFast áp dụng cho cả những khách hàng đã khắc phục thiệt hại do ngập nước, trước thời điểm chính sách phát hành. Cụ thể, hãng xe Việt sẽ tặng Voucher dịch vụ với số tiền tương ứng mức hỗ trợ như trên.
Honda
Kết hợp với các nhà phân phối ủy quyền (HEAD), Honda Việt Nam mới đây đã triển khai “Hỗ trợ kiểm tra và thay dầu miễn phí cho xe hư hại do ngập lụt”. Phạm vi của chương trình chủ yếu tập trung vào các tỉnh miền Bắc, gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang.
Với ô tô Honda, người dùng sẽ được miễn phí thay dầu động cơ, thay dầu hộp số, kiểm tra và vệ sinh thân vỏ. Đối với xe máy Honda: miễn phí thay dầu động cơ, kiểm tra và vệ sinh thân vỏ.
Hyundai Thái Nguyên
Tuy không phải chương trình chung của hãng xe Hàn Quốc, song đại lý Hyundai Thái Nguyên vẫn triển khai chính sách hỗ trợ dành cho người dùng có xe bị ngập nước. Cụ thể, cơ sở này sẽ miễn phí kiểm tra tình trạng xe và giảm 40% chi phí nhân công sửa chữa.
Ngoài những hãng xe và đại lý kể trên, một số showroom chính hãng cũng hỗ trợ khách hàng miễn phí kéo xe về xưởng sửa chữa.
Với những mẫu ô tô bị ngập nước tĩnh, chi phí khắc phục dao động từ 5-10 triệu đồng tùy dòng xe. Trong khi đó những xe gặp thủy kích sẽ tốn từ hàng chục triệu cho tới cả trăm triệu đồng để khắc phục, do nước lọt vào khoang máy có thể gây hư hại cho nhiều linh kiện trong động cơ.