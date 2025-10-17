Cô gái đi xe máy lao vào ô tô đỗ bên đường

Tình huống diễn ra vào ngày 15/10 ở Vĩnh Long và được camera hành trình của chính ô tô ghi lại.

Hình ảnh do camera hành trình của ô tô ghi lại cho thấy cô gái đã có thể tự ngồi dậy ngay sau đó (Nguồn video: OFFB).

Tình huống trong clip cho thấy người điều khiển phương tiện giao thông cần luôn tập trung quan sát và kiểm soát tốc độ để có thể kịp thời xử lý khi gặp chướng ngại vật bất ngờ.

Trong khi đó, với người điều khiển ô tô, cần chú ý dừng, đỗ xe đúng quy định, không gây cản trở giao thông.

Theo quy định tại Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, ở những vị trí được phép dừng, đỗ xe, tài xế phải dừng, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè không quá 0,25m.

Nếu vi phạm, tài xế sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng với hành vi dừng xe, và từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng khi đỗ xe, theo Nghị định 168/2024.

Bên cạnh đó, mức phạt 600.000-800.000 đồng cũng áp dụng cho các lỗi: Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng xe, đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường; dừng xe, đỗ xe trên dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy; đỗ xe trên dốc không chèn bánh.

Dừng xe trên đường dành riêng cho xe buýt; dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; dừng xe, đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những đoạn có bố trí nơi dừng xe, đỗ xe; dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; dừng xe nơi có biển "Cấm dừng xe và đỗ xe".

Nếu dừng, đỗ xe sai quy định gây ùn tắc giao thông, tài xế ô tô sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấp phép lái xe.

Nếu dừng, đỗ xe sai quy định gây tai nạn giao thông, tài xế ô tô sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.