Áp dụng chuyển đổi số và công nghệ cao trong công tác giảm nghèo

Giảm nghèo là một nội dung trong trụ cột an sinh xã hội của Việt Nam, do vậy thực hiện tốt công tác giảm nghèo là góp phần đảm bảo quyền con người. Giai đoạn 2021-2025, kết quả giảm nghèo đạt được những thành tựu nổi bật: Các kết quả giảm nghèo đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,2% (năm đầu kỳ) giảm còn 1,93%% năm 2024, dự kiến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn khoảng 0,9-1,1%; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 12,55% (giảm 4,45%/năm).

Ông Phạm Hồng Đào cho hay, thời gian tới, các cấp, ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong công tác giảm nghèo; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần "Tương thân, tương ái" của dân tộc Việt Nam đối với người nghèo.

Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ NN&MT) Phạm Hồng Đào.

Đồng thời, động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội. Kịp thời giới thiệu các cá nhân, tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững.

Các địa phương, đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2026-2035, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng, phấn đấu "Vì một Việt Nam không còn đói nghèo".

Chia sẻ một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo thời gian tới, Phó chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cho biết, chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030 được xây dựng với phương pháp đo lường nghèo đa chiều có tính đến đặc thù vùng, miền, bảo đảm đo lường chính xác tình trạng nghèo theo hướng bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Đề xuất tiêu chí thu nhập trong chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 tương đương với mức sống tối thiểu năm 2028 như sau: khu vực đô thị là 2,8 triệu đồng/người/tháng, khu vực nông thôn là 2,2 triệu đồng/người/tháng.

Đối với một số tiêu chí tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, bỏ chỉ số phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin; điều chỉnh chỉ số sử dụng dịch vụ viễn thông, dịch vụ số như sau: Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng dịch vụ Internet và các dịch vụ số như ngân hàng số, dịch vụ công.

Thay đổi về chỉ số đo lường tiếp cận về nguồn nước sinh hoạt và nhà tiêu (công trình phụ) hợp vệ sinh; bổ sung chỉ số đo lường thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản về xử lý rác thải; tiếp tục, nghiên cứu về việc bổ sung chỉ số như mức độ bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.

Chương trình cũng đưa ra mục tiêu áp dụng chuyển đổi số và công nghệ cao trong giảm nghèo; phát triển sinh kế, việc làm bền vững, mở rộng ra đô thị; tăng cường bình đẳng giới, bảo vệ yếu thế và an sinh xã hội; phân cấp, giám sát minh bạch và vai trò cộng đồng.

Theo đó, nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc:

Bảo đảm nguồn lực, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo bền vững; thúc đẩy việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế cho công tác giảm nghèo.

Tập trung phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp cho người nghèo; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã nghèo và các xã đặc biệt khó khăn.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giảm nghèo theo hướng tập trung, thống nhất đầu mối quản lý.

Cùng với đó, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giảm nghèo; kiểm soát chặt chẽ, đánh giá hiệu quả nguồn lực đầu tư; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan điều phối giảm nghèo các cấp và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế cho công tác giảm nghèo; hoàn thiện cơ chế khuyến khích và huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp vào việc hỗ trợ người nghèo và địa bàn nghèo thoát khỏi tình trạng khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no.

Xuân Mai