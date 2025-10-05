“Biến” Mercedes-Benz S 500 cũ 700 triệu trông như bản 2025 giá 15 tỷ đồng

Một đơn vị độ xe tại Hà Nội mới đây thực hiện dự án nâng cấp cho chiếc Mercedes-Benz S 500. Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, cơ sở này cho biết chi phí thực hiện khoảng 400 triệu đồng, gần bằng giá một chiếc Kia Morning mới (439 triệu), thi công trong 2 tháng (Ảnh: Tiến Dũng).

Chiếc S 500 này thuộc thế hệ W221 facelift, sản xuất năm 2010, có giá mua mới khoảng 5,2 tỷ đồng. Hiện nay, xe có giá khoảng 600-700 triệu đồng trên thị trường ô tô cũ. Chủ xe chọn cách “lên đời” bằng cách độ lại ngoại thất của mẫu Mercedes-Maybach S 680 vốn có giá hơn 15 tỷ đồng (Ảnh: Tiến Dũng).

Nguyên bản, xe mang thiết kế góc cạnh, gân guốc. Để hai bên thân xe phẳng như mẫu S 680 2025, xưởng độ phải gò phần hông, thay mặt cửa ngoài và vòm bánh xe. Nóc cửa cốp vốn nằm ngang được gò lại nhằm tạo độ nghiêng, khớp với kiểu dáng mềm mại của xe đời mới (Ảnh: Tiến Dũng).

Phần đầu xe sang trọng hơn, với lưới tản nhiệt mạ crôm cỡ lớn. Cản trước gồm 3 hốc gió lớn, tất cả đều mạ crôm sáng bóng. Nắp ca-pô thay mới để phù hợp với cản trước, lưới tản nhiệt và sườn xe mới (Ảnh: Tiến Dũng).

Cụm đèn chiếu sáng thuôn dài, sắc cạnh cùng đèn pha Bi-xenon đổi sang cụm đèn LED Digital Light mới, thiết kế hiện đại và tinh tế hơn. Ngoài ra, cụm đèn mới cho khả năng chiếu sáng tốt hơn loại đèn cũ (Ảnh: Tiến Dũng).

Gương chiếu hậu thay mới cả cụm, từ chân gương mềm mại tới ốp gương cong tròn, khác hoàn toàn kiểu vuông vức của xe nguyên bản (Ảnh: Tiến Dũng).

Tương tự, đuôi xe vốn đơn giản trở nên ấn tượng hơn nhờ cụm đèn hậu LED giao diện 3D đặc trưng của S-Class W223. Cản sau tạo điểm nhấn bằng ốp viền mạ crôm kéo dài và ống xả kép đặt đối xứng (Ảnh: Tiến Dũng).

Trụ C gắn thêm logo Maybach. Cửa cốp cũng thêm dòng chữ “MAYBACH” (Ảnh: Tiến Dũng).

Bộ mâm 5 chấu đơn sơn màu bạc trên Mercedes-Benz S 500 2010 thay bằng bộ mâm đa chấu 20 inch dạng tua-bin của mẫu Mercedes-Maybach S-Class (Ảnh: Tiến Dũng).

Đặc biệt, tay nắm cửa dạng cơ học truyền thống đã đổi sang tay nắm dạng ẩn, đóng/mở điện hiện đại hơn (Ảnh: Tiến Dũng).

Nội thất xe giữ nguyên, không nâng cấp và dùng tông màu nâu chủ đạo. Dù đã 15 năm tuổi, các chi tiết bọc da đều còn khá mới. Vô-lăng, táp-lô, táp-pi cửa và cụm điều khiển ốp gỗ trang trí màu nâu sẫm (Ảnh: Tiến Dũng).

Là mẫu xe “đời sâu”, chiếc S 500 có tiện nghi vẫn khá tốt như camera lùi, cảm biến đỗ xe, cửa hít, hệ thống treo khí nén, giảm chấn thích ứng, màn hình giải trí trung tâm, hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon Logic 7… (Ảnh: Tiến Dũng).

Mercedes-Benz S 500 2010 trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên, dung tích 5,5 lít, sản sinh công suất 388 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530Nm, hộp số tự động 7 cấp. Tốc độ tối đa 250km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 15lít/100km (Ảnh: Tiến Dũng).