Triển lãm ô tô vẫn quan trọng, phần nào ảnh hưởng tới quyết định mua xe

Trong bối cảnh người tiêu dùng chuyển hướng sang môi trường trực tuyến, các triển lãm ô tô mất đi phần nào ánh hào quang và sức hút. Điều này phản ánh rõ qua lượng khách sụt giảm: Triển lãm Ô tô Detroit 2025 tại Mỹ chỉ thu hút 275.000 lượt khách, giảm mạnh so với con số 774.179 người vào năm 2019.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới do đơn vị tổ chức ba triển lãm lớn tại Bắc Mỹ là New York, Los Angeles và Canada đặt hàng thực hiện đã chứng minh rằng các sự kiện này vẫn đóng vai trò quan trọng với người mua xe mới.

Theo khảo sát của Clarify Group, 40% khách tham quan triển lãm có ý định mua hoặc thuê xe mới trong vòng 12 tháng tới.

Nhóm khách trẻ tuổi có xu hướng giới thiệu các kỳ triển lãm cho bạn bè và người thân nhiều hơn (Ảnh minh họa: Carscoops).

Kết quả nghiên cứu cho thấy khách tham quan triển lãm ô tô có khả năng mua hoặc thuê xe cao gấp 2,9 lần so với người tiêu dùng trung bình. Trong dài hạn, 68% cho biết họ sẽ mua xe mới trong vòng hai năm tới.

Dù vậy, chỉ có 37% người đến triển lãm với mục đích tìm hiểu để phục vụ cho quyết định mua xe. Con số này khá thấp nếu xét đến việc triển lãm là cơ hội hiếm có để so sánh trực tiếp nhiều mẫu xe khác nhau.

Tuy nhiên, 84% khách tham quan cho biết việc đến triển lãm đã giúp họ dễ dàng đưa ra quyết định mua xe hơn. Trong nhóm dự định mua xe trong 12 tháng, có 58% tiếp tục tìm hiểu thêm về các mẫu xe trên mạng, 55% ghé đại lý, 39% lái thử, và 28% cuối cùng đã sở hữu xe mới.

Vậy điều gì kéo khách đến các triển lãm ô tô? 80% người khảo sát cho biết họ muốn xem các mẫu xe và thương hiệu mới - điều không gây bất ngờ. Tuy nhiên, việc nhiều hãng xe cắt giảm quy mô hoặc rút lui hoàn toàn khỏi một số triển lãm khiến trải nghiệm của khách tham quan bị ảnh hưởng. Các đại lý cố gắng lấp khoảng trống này, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng được như mong muốn.

Nghiên cứu đã chỉ ra tác động rõ rệt của việc vắng mặt thương hiệu. Cụ thể, 23% khách tham quan cho biết họ sẽ cân nhắc chuyển sang thương hiệu khác. 20% nói rằng họ ít có khả năng mua xe của thương hiệu không tham dự triển lãm.

Báo cáo gợi mở một sự chuyển biến thế hệ thú vị: Gen Z có xu hướng giới thiệu triển lãm ô tô cho bạn bè và người thân cao hơn 1,5 lần so với mức trung bình. Tuy vậy, để đảo ngược xu hướng suy giảm hiện nay, cần có nhiều người trẻ như vậy.

Bà Terri Toennies, Chủ tịch Triển lãm Ô tô Los Angeles, nhận định: “Các triển lãm ô tô vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định của người tiêu dùng. Dữ liệu cho thấy chúng giúp người mua đưa ra quyết định tự tin và có cơ sở hơn”.

Ông Darren Slind, Chủ tịch Clarify Group, bổ sung: “Kết quả này thách thức quan niệm lỗi thời rằng người tiêu dùng đã mất hứng thú với các trải nghiệm ô tô trực tiếp”.

Tuy nhiên, cần đặt các con số trong bối cảnh thực tế. 40% nghe có vẻ tích cực, nhưng khi lượng khách sụt giảm, quy mô thực tế lại thu hẹp đáng kể. Nếu năm 2019 có 774.179 khách tham quan, 40% của số đó tương đương khoảng 309.000 người. Năm nay, 40% chỉ tương đương khoảng 110.000 người, tức là giảm gần 200.000 khách tiềm năng.