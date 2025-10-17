Lệnh ngừng bắn Gaza giúp Israel chấm dứt tình trạng bị cô lập?

Cảnh tàn phá do xung đột tại Dải Gaza (Ảnh: AFP).

Dư luận phương Tây đã thay đổi đáng kể từ khi chiến sự nổ ra sau cuộc tấn công của nhóm Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin.

Làn sóng chỉ trích và phẫn nộ ngày càng gia tăng khi Tel Aviv tấn công Hamas ở Dải Gaza gây thiệt hại nặng nề cho người dân ở vùng đất này. Một số quốc gia phương Tây đã công khai công nhận một nhà nước Palestine trong những tháng gần đây, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Mỹ.

Các cuộc thăm dò ý kiến ​​từ các nước cho thấy, sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự của Israel đang suy yếu, ngay cả ở đồng minh quan trọng nhất của nước này là Mỹ. Theo các quan chức y tế của Gaza, hơn 67.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel ở dải đất này.

Trong khi đó, nhiều quan chức và chuyên gia Israel, thừa nhận rằng thiệt hại nhân đạo của cuộc xung đột đã gây tổn hại lớn đến uy tín của Israel.

Nhiều người bày tỏ hy vọng, việc thả các con tin Israel và tù nhân Palestine trong tuần này, một phần của giai đoạn đầu tiên trong thỏa thuận Gaza, có thể khởi động quá trình khôi phục danh tiếng của Israel.

"Điều này có thể giúp Israel lấy lại một phần sự đồng cảm và tính chính danh mà họ đã đánh mất trong chiến tranh", một quan chức Israel cho biết.

Tuy nhiên, ông Peter Lerner, cựu phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chính phủ Thủ tướng Netanyahu cần có nhiều hành động thực tế hơn nữa, chứ không chỉ là lời nói.

Ông kêu gọi "một cam kết rõ ràng, đáng tin cậy đối với hòa bình, bảo vệ sinh mạng người vô tội, tôn trọng luật pháp quốc tế và đầu tư nghiêm túc vào các quan hệ đối tác khu vực và nhân đạo".

Thủ tướng Netanyahu đã không tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Ai Cập hôm 13/10, nhằm thảo luận các bước hướng tới chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến ở Gaza, với lý do "thời điểm gần kề với ngày lễ của người Do Thái".

Một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew - tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington - công bố ngày 3/10 cho thấy, 39% người Mỹ cho rằng Israel đã đi quá xa trong hoạt động quân sự chống lại Hamas, tăng so với mức 31% của năm ngoái và 27% vào cuối năm 2023.

Theo nhiều nguồn tin, về vấn đề này thì chính Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã nhiều lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hậu quả ngoại giao của cuộc chiến trong các cuộc họp kín với Thủ tướng Netanyahu và các bộ trưởng khác. Bộ Ngoại giao Israel chưa có bình luận gì về thông tin này.

Tháng trước, Thủ tướng Netanyahu khiến nhiều người Israel giật mình khi nói rằng đất nước cần phải tự lực hơn trong những năm tới do phản ứng dữ dội của quốc tế đối với cuộc chiến Gaza. Thủ tướng Netanyahu, nhà lãnh đạo đã nhiều lần loại trừ việc thành lập một nhà nước Palestine, từng nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi Hamas bị loại bỏ hoàn toàn.

"Việc cải thiện uy tín và xây dựng lại lòng tin cần một thời gian dài", một nhà ngoại giao Tây Âu cho biết, đồng thời nói thêm rằng mặc dù lệnh ngừng bắn là "bước khởi đầu tốt đẹp... nhưng sẽ còn nhiều bước tiếp theo nữa".

Nhiều người Israel lo ngại về sự cô lập

Theo một cuộc thăm dò hồi tháng 8 của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Tel Aviv, hơn 66% người Israel lo lắng về viễn cảnh Israel có thể bị cô lập quốc tế, so với 55% vào tháng 7/2024.

Vào tháng 8, một tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu cho biết thành phố Gaza và các khu vực xung quanh đang phải gánh chịu nạn đói, một kết luận mà Israel đã phản đối gay gắt.

Sau đó, một Ủy ban Điều tra của Liên hợp quốc cho biết Israel đã phạm tội diệt chủng ở Gaza, cáo buộc mà chính phủ Israel nhiều lần bác bỏ, nói rằng cuộc chiến của họ là nhằm vào Hamas chứ không phải người dân Palestine.

Các chuyên gia cho rằng, việc chính phủ Thủ tướng Netanyahu không giải quyết vấn đề ngoại giao liên quan đến những lo ngại của phương Tây về tác động nhân đạo của cuộc chiến ở Gaza khiến tình trạng cô lập của Israel trở nên trầm trọng hơn.