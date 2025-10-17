RHYDER trải lòng về 12 năm thăng trầm từ giọng ca nhí đến "Anh trai say hi"

Từng là giọng ca nhí được khán giả yêu thích, RHYDER (tên thật là Nguyễn Quang Anh) lại mất nhiều năm loay hoay trong việc tìm định hướng phát triển. Có thời điểm, khán giả cho rằng Quang Anh "không vượt qua được cái bóng quá khứ".

Sau khi Nam tiến vào năm 2018, nam ca sĩ không ngừng tìm cơ hội bứt phá nhưng vẫn khá chật vật. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí năm 2022, anh thừa nhận bản thân từng gục ngã, muốn bỏ cuộc.

"Tôi từng đứng trước 2 sự lựa chọn, hoặc là trở về miền Bắc làm một người bình thường, bán trà sữa, mỹ phẩm, hoặc là ở lại TPHCM theo đuổi âm nhạc, lao đầu vào đam mê dù không biết bao giờ mới có kết quả. Nhưng rồi tôi quyết định ở lại", RHYDER nói.

Sự kiên trì đã giúp nam ca sĩ "hái quả ngọt" khi dần được khán giả công nhận, đặc biệt là sau Rap Việt và Anh trai say hi. RHYDER cho biết, sự cổ vũ của khán giả là động lực để anh đứng dậy sau những lần muốn bỏ cuộc.

Chia sẻ trong chương trình Anh trai say hi, RHYDER nói, anh xem sân khấu là nhà, khán giả là gia đình. Ở mỗi vòng thi, anh muốn cống hiến những tiết mục tâm huyết nhất để tạo bất ngờ cho người hâm mộ.

"Có những thời điểm mà tôi viết nhạc gần như không ai nghe. Để đến được ngày hôm nay, được mọi người trong nghề, khán giả cảm nhận và ủng hộ âm nhạc, đó là điều tôi nhận được từ chương trình", ca sĩ bộc bạch.

RHYDER với hình ảnh trưởng thành sau 12 năm thăng trầm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn lại hành trình 12 năm, RHYDER tâm sự, anh biết ơn bản thân đã không ngừng cố gắng và cảm ơn khán giả đã luôn bên cạnh suốt ngần ấy thời gian. Đặc biệt, ca sĩ bày tỏ niềm tự hào về cộng đồng người hâm mộ mang tên FLASH - nguồn động lực giúp anh kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc cho đến hôm nay.

Mới đây, RHYDER ra mắt album Trap gồm 10 ca khúc do chính anh sáng tác với câu chuyện trung tâm là vòng luẩn quẩn của tình yêu và sự tổn thương. Mỗi bài hát là một lát cắt của hành trình, đưa khán giả đi từ cảm giác mất mát đến hy vọng, từ tàn lụi đến sự hồi sinh.

“Sau 12 năm làm nghề, album đầu tay này có thể xem như một “đứa con tinh thần” mà tôi đã chăm sóc, yêu thương suốt nhiều năm thăng trầm của sự nghiệp", RHYDER nói.

Đặc biệt, album gây ấn tượng mạnh với hình ảnh chủ đạo là một RHYDER cô đơn. "Album này là cả một quá trình dài nỗ lực của bản thân tôi cũng như ê-kíp. Lúc nhìn thấy thành quả trên tay, tôi tin rằng những cố gắng này hoàn toàn xứng đáng", ca sĩ chia sẻ.

RHYDER tên thật là Nguyễn Quang Anh, được biết đến khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Sau thời gian tạm rời ánh đèn sân khấu để tập trung học tập và hoàn thiện giọng hát, Quang Anh trở lại với nghệ danh RHYDER, theo đuổi dòng nhạc rap, hip hop, R&B... và gây chú ý khi xuất hiện tại Rap Việt. Tuy nhiên, phải đến Anh trai say hi, RHYDER mới thật sự tạo dấu ấn với những bản hit Chịu cách mình nói thua, Hào quang, Dân chơi sao phải khóc… Với khả năng hát, rap, sáng tác, chơi nhạc cụ, nam ca sĩ xuất sắc giành ngôi á quân.

Hoàng Thư