Tổng thống Ukraine tới Nhà Trắng, bàn về gia tăng năng lực tập kích tầm xa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Đây là chuyến thăm Nhà Trắng lần thứ 3 của ông Zelensky kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại cương vị tổng thống vào tháng 1. Hai nhà lãnh đạo dự kiến dùng bữa trưa và làm việc tại Phòng Nội các.

Tổng thống Donald Trump cho biết 2 nhà lãnh đạo dự định sẽ thảo luận về cuộc điện đàm hôm 16/10 của ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Như các bạn biết, hôm qua chúng tôi đã có một cuộc gọi lớn với Tổng thống Putin, và chúng tôi sẽ bàn về điều đó", ông nói tiếp.

Theo ông Trump, bằng cách này hay cách khác, một cuộc họp 3 bên giữa Mỹ, Nga, Ukraine có thể diễn ra, nhưng có thể sẽ được tách riêng. Ông Trump cho rằng, Tổng thống Putin muốn chấm dứt cuộc chiến.

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky dự định sẽ thảo luận về các năng lực mới có thể cho phép Ukraine tập kích xa hơn.

“Chúng tôi sẽ bàn về vấn đề đó. Đó là điều chúng tôi sẽ nói đến. Anh nói đúng, đó là một sự leo thang, nhưng chúng tôi sẽ bàn về chuyện đó", ông nói.

Khi được hỏi Ukraine sẵn sàng nhượng bộ những gì để đạt được hòa bình với Nga, ông Zelensky trả lời: “Trước hết, tôi nghĩ chúng ta cần ngồi lại và đối thoại. Điểm thứ hai là chúng ta cần một lệnh ngừng bắn. Như tôi đã nói trước đó, chúng tôi sẵn sàng đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào, song phương, ba bên, không quan trọng”.

“Vũ khí là điều rất quan trọng. Các đồng minh đứng về phía chúng tôi là điều rất quan trọng. Và đối với chúng tôi, các bảo đảm an ninh song phương giữa tôi và Tổng thống Trump là vô cùng quan trọng”, ông Zelensky nói tiếp.

Trước khi gặp ông Trump, ông Zelensky đã bắt đầu các cuộc họp với những bên liên quan chủ chốt về một vấn đề mà ông đặc biệt quan tâm: tên lửa Tomahawk.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông cho biết đã gặp đại diện của tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon, công ty sản xuất loại tên lửa tầm xa mà ông đang nỗ lực thuyết phục ông Trump chuyển giao cho Ukraine. Ngoài ra, Raytheon cũng là nhà sản xuất hệ thống Patriot.

“Chúng tôi đã thảo luận về năng lực sản xuất của Raytheon, những hướng hợp tác khả thi để tăng cường phòng không và nâng cao năng lực tập kích tầm xa của Ukraine, cũng như triển vọng sản xuất chung giữa Ukraine và Mỹ”, ông viết.

Sau đó, ông có cuộc gặp riêng với nhà thầu Lockheed Martin để trình bày nhu cầu cấp thiết của Ukraine về các hệ thống phòng không, tên lửa và máy bay F-16.

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi ông Trump cho biết ông dự định gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài tuần tới với hy vọng chấm dứt cuộc chiến.

Trước cuộc gặp, ông Zelensky "bày tỏ kỳ vọng vào động lực kiềm chế xung đột, vốn đã hiệu quả ở Trung Đông, sẽ giúp chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine".

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrey Yermak, nói với hãng tin Axios rằng, một vấn đề quan trọng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 17/10 là việc mở rộng các hệ thống vũ khí mà Washington sẽ đồng ý bán.

"Chúng tôi cần một quyết định chính trị của Mỹ rằng, chúng tôi có thể mua bất kỳ vũ khí nào chúng tôi cần mà không có bất kỳ hạn chế nào", ông Yermak nói.

Tổng thống Putin cảnh báo việc chuyển giao tên lửa tầm xa Tomahawk của Mỹ cho Ukraine có thể sẽ gây tổn hại đến mối quan hệ giữa Moscow và Washington.

"Tổng thống Putin nhắc lại luận điểm của mình rằng tên lửa Tomahawk sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường, nhưng sẽ gây tổn hại đáng kể cho mối quan hệ giữa hai nước, chưa kể đến triển vọng giải quyết hòa bình ở Ukraine”, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, phát biểu trong một cuộc họp báo vào ngày 16/10.