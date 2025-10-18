Vụ án dùng súng bắn chết 2 đồng nghiệp (kỳ 1): Sát thủ máu lạnh

Quản lý quán bị nhân viên cũ dùng súng bắn tử vong

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 13/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo, vào khoảng 0h15 cùng ngày, tại quán Sky-Hotel Hương Xuân, ở khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn cũ, xảy ra vụ nổ súng làm 1 người tử vong.

Nhận tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an TP Từ Sơn cũ, đến hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân, truy bắt đối tượng gây án.

Nạn nhân được xác định là anh V.V.T. (SN 1990), trú TP Hải Phòng, đang làm quản lý tại quán Sky-Hotel Hương Xuân. Anh T., tử vong do bị bắn hai phát vào đầu ở cự ly gần.

Lê Nguyễn Minh Tuấn thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: VKSND Bắc Ninh).

Nghi phạm gây án được xác định Lê Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003), trú xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định cũ, Tuấn trước đây là nhân viên của quán Sky-Hotel Hương Xuân. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường mang theo khẩu súng đã gây án.

Qua lời khai các nhân chứng, cơ quan điều tra xác định, khoảng 23h30 ngày 12/1/2023, anh V.V.T. đang ngồi ở ghế quầy bar của quán thì Tuấn đi vào nói chuyện với anh T..

Nói chuyện được vài câu, Tuấn bất ngờ rút súng bắn hai phát vào đầu anh T., khiến nạn nhân tử vong. Sau khi sát hại anh T., Tuấn lên tầng 3 và tầng 4 tìm anh N.M.T. (nhân viên của quán), từng có mâu thuẫn với Tuấn để sát hại anh T., nhưng không thấy anh T. nên Tuấn xuống tầng 1, ra ngoài bắt taxi bỏ trốn.

Từ các manh mối thu thập được và qua lời khai của các nhân chứng, Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ huy động lực lượng, truy bắt nghi phạm Lê Nguyễn Minh Tuấn về quy án.

Truy bắt nghi phạm gây án

Xác định đối tượng Lê Nguyễn Minh Tuấn đã lên một taxi bỏ trốn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh, đã tiến hành điều tra, rà soát các taxi trên địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 4h ngày 13/1/2023, cơ quan công an đã xác định Lê Nguyễn Minh Tuấn xuất hiện tại một nhà nghỉ ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cũ.

Tang vật vụ án cơ quan công an thu giữ được (Ảnh: VKSND Bắc Ninh).

Xác định đối tượng rất manh động, có mang theo hung khí, vũ khí quân dụng và trong tâm trạng bị kích động, nên cơ quan công an đã tính toán rất kỹ để đưa ra phương án tối ưu nhất để bắt giữ đối tượng Lê Nguyễn Minh Tuấn.

Đến 5h30 cùng ngày, cơ quan công an đã ập vào phòng nghỉ nơi Tuấn thuê nghỉ, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng này. Cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn; 11 viên đạn trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng cùng 3 con dao nhọn.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan công an xác định Tuấn dương tính với ma túy. Tuấn khai nhận, khoảng đầu tháng 12/2022, đối tượng này lên cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn chơi. Tại đây, Tuấn đã mua khẩu súng trên cùng 13 đến 14 viên đạn với giá 40 triệu đồng và 1 khẩu súng thể thao, đạn giá 15 triệu đồng.

Sau khi mua súng Tuấn mang về giấu tại bụi cây gần quán Sky-Hotel Hương Xuân nơi Tuấn làm việc, với mục đích để giết những người hay nói xấu hắn.

(Còn tiếp).