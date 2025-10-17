Bộ Chính trị: Tiếp tục bố trí các chức danh "không phải người địa phương"

Ngày 17/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 200 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tại phiên họp cùng ngày, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao việc các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trên cơ sở kết quả Đại hội Đảng bộ khẩn trương sắp xếp, kiện toàn, bố trí các chức danh cấp ủy, chính quyền để sớm ổn định tổ chức, bộ máy.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Ảnh: TTXVN).

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội, ban hành Chương trình hành động với các đề án, dự án, công việc cụ thể để có thể triển khai ngay trong thực tiễn.

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, việc lấy ý kiến đại biểu Quốc hội và nhân dân về dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng cần tổ chức tốt.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng về những nội dung mới, những vấn đề cốt lõi của dự thảo văn kiện và tình hình nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, đa dạng hoá các hình thức, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phản ánh ý kiến.

Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng cùng các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, kiều bào ở nước ngoài tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng được giao phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả và ý nghĩa của đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý văn kiện để chống phá Đảng, Nhà nước.

Các cơ quan chức năng, theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cần tăng cường đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc, kích động chia rẽ của các thế lực thù địch, phản động. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý cần tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, kỷ luật phát ngôn, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

Ban Tổ chức Trung ương được giao tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Trung ương theo kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương; sớm ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng để cụ thể hoá nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng, được xác định rõ trong Điều lệ, Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội Đảng; báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 11.