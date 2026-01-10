Danh mục bệnh nghề nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 15/2

Trong các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động đóng 0,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

Do đó, khi chẳng may mắc bệnh nghề nghiệp, người lao động sẽ được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội tùy thuộc vào tỷ lệ suy giảm khả năng lao động và thời gian đóng bảo hiểm.

Khi mắc bệnh nghề nghiệp, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Trợ cấp này được quy định tại Điều 48 và Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, nếu người mắc bệnh nghề nghiệp bị suy giảm khả năng lao động từ 5 - 30% thì được nhận trợ cấp một lần.

Nếu suy giảm 5% thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở. Sau đó, cứ giảm thêm 1% thì hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

Ngoài ra, trợ cấp một lần trên còn được cộng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào quỹ Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

Nếu đóng từ 1 năm trở xuống thì được hưởng 0,5 tháng tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ. Sau đó, cứ thêm 1 năm được hưởng thêm 0,3 tháng tiền lương.

Trong trường hợp người mắc bệnh nghề nghiệp bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Nếu suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng 30% mức lương cơ sở. Sau đó, cứ giảm thêm 1% thì hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

Ngoài ra, trợ cấp hàng tháng trên còn được cộng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào quỹ Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

Nếu đóng từ 1 năm trở xuống được hưởng 0,5% tháng tiền lương làm căn cứ đóng vào quỹ. Sau đó, cứ thêm 1 năm được thêm 0,3% tháng tiền lương.

Hiện các loại bệnh nghề nghiệp được Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BYT, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 02/2023/TT-BYT.

Từ ngày 15/2, danh mục bệnh nghề nghiệp được quy định tại Thông tư 60/2025/TT-BYT với 35 loại bệnh như sau: