Người mẹ ngồi cạnh Tổng Bí thư có cuộc đoàn tụ đặc biệt với 2 con liệt sỹ

Những ngày cuối tháng 12, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến (86 tuổi, trú tổ dân phố Liên Công, phường Trần Phú, Hà Tĩnh) được mời tham dự chương trình "Câu chuyện thời hoa lửa" do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị tổ chức.

Giây phút đoàn viên xúc động

Đêm trước ngày diễn ra chương trình, mẹ Huyến nôn nao, thổn thức chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt ấy. Buổi chiều, vợ chồng người con trai út cẩn thận chuẩn bị cho mẹ chiếc khăn vấn màu đen quấn quanh mái tóc bạc trắng và bộ áo nhung đỏ thẫm.

Tại chương trình, mẹ Huyến được ban tổ chức sắp xếp ngồi hàng ghế đầu để thuận tiện theo dõi các tiết mục. Mẹ chăm chú dõi theo phóng sự ký ức thời hoa lửa, những câu chuyện về đời thương binh nặng và lắng nghe lời kể của các nhân chứng lịch sử qua các cuộc kháng chiến.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, trao cho mẹ Huyến bức hình phục dựng về người con trai Nguyễn Văn Cát (Ảnh: Dương Nguyên).

Không khí lắng đọng khiến nhiều người xúc động, không ít khán giả đã rơi nước mắt. Bất ngờ, ban tổ chức giới thiệu về cuộc đời và những hy sinh, mất mát của mẹ Huyến - người có 2 con trai đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay sau đó, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, tiến đến trao cho mẹ món quà đặc biệt là bức ảnh phục dựng liệt sỹ Nguyễn Văn Cát, người con trai cả của mẹ.

Hai người con liệt sỹ "trở về" bên mẹ Huyến (Video: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh - Nhóm Skyline).

Đón nhận bức ảnh bằng đôi bàn tay run run đầy nếp nhăn, mẹ Huyến nghẹn ngào chia sẻ: "Cát hy sinh, chỉ để lại tấm ảnh mờ. Giờ nhìn con rõ nét thế này, mẹ thấy thương con lắm. Người con trai thứ hai của tôi cũng hy sinh nhưng không có di ảnh nào".

Thấu hiểu nỗi niềm và sự nhớ nhung ấy, ban tổ chức chương trình cùng nhóm bạn trẻ Skyline đã chuẩn bị thêm một món quà đặc biệt khác. Trên màn hình lớn, đoạn video tái hiện hình ảnh liệt sỹ Nguyễn Văn Cát ngồi bên mẹ, rồi liệt sỹ Nguyễn Văn Đường bước tới ôm mẹ và anh trai.

Nhóm bạn trẻ Skyline trao tặng bức hình phục dựng khổ lớn về mẹ Huyến và con trai Nguyễn Văn Cát (Ảnh: Dương Nguyên).

Liệt sỹ Đường không để lại bất kỳ hình ảnh nào, ký ức về gương mặt người con cũng không còn đủ để phục dựng. Vì vậy, nhóm Skyline đã lựa chọn một cách "trở về" khác, chỉ là bóng lưng, để người con ấy được chào mẹ, được ngồi lại bên mẹ và bên anh trai mình.

Khoảnh khắc hai người con cùng "trở về" khiến mẹ Huyến bật khóc. Cuộc đoàn viên dù có chút muộn màng nhưng trọn vẹn yêu thương đã khép lại trong niềm xúc động nghẹn ngào của tất cả những người có mặt.

Những hy sinh thầm lặng

Cuộc đời của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến (86 tuổi) là chuỗi ngày hy sinh thầm lặng cho Tổ quốc và gia đình.

Mẹ Huyến sinh ra trong một gia đình cách mạng ở xã Thạch Đồng, nay là phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh. Khi còn trong bụng mẹ, bà đã mồ côi cha.

Cụ Trần Hậu Trưởng, cha của Mẹ là cán bộ tiền khởi nghĩa, trong quá trình hoạt động, ông bị địch bắt giam rồi hy sinh vào năm 1938. Mẹ Huyến lớn lên với niềm tự hào về hình ảnh người cha kiên trung, anh dũng qua từng lời kể của người thân.

Mẹ Trần Thị Huyến ngồi bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài xem diễu binh mừng Quốc khánh 2/9 (Ảnh: TTXVN).

Trưởng thành lập gia đình với ông Nguyễn Văn Minh (SN 1936), mẹ Huyến sinh được 8 người con (5 trai, 3 gái). Những năm tháng gian khó, để đổi lấy từng lon gạo nuôi con, Mẹ tần tảo bán từng mớ rau ngoài chợ.

Trong bối cảnh đất nước còn nhiều gian nan, người con trai thứ hai là anh Nguyễn Văn Đường tình nguyện nhập ngũ.

Sau một năm, gia đình chưa kịp nhận được lá thư nào thì tin dữ từ phương xa báo về anh Đường đã hy sinh vào ngày 16/8/1978.

Thấy em ngã xuống, người anh trai đầu là Nguyễn Văn Cát không thể đứng yên. Anh gác lại việc học, quyết chí lên đường nhập ngũ, vừa để trả thù cho em trai, vừa góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến (Ảnh: Dương Nguyên).

Trong ký ức của Mẹ, anh Cát là chàng trai cao lớn, ham học và có tài viết văn, làm thơ. Trên chặng đường hành quân, đôi lần anh viết thư gửi về nhà và có đoạn: "Tuổi xuân, con cống hiến cho Tổ quốc, con chưa biết yêu thương một cô gái nào. Cha mẹ cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe, con sẽ trở về".

Anh Cát còn chia sẻ dự định, khi đất nước hòa bình, anh sẽ tiếp tục việc học để có công việc ổn định, lo cho cha mẹ và các em.

Nhưng rồi, sau người em trai, chàng lính trẻ Nguyễn Văn Cát cũng anh dũng hy sinh năm 1980 sau khi cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, mẹ Huyến liên tiếp mất đi 2 người con trai, trái tim như muốn vỡ vụn. Thế nhưng, Mẹ bảo, có đau buồn đến mấy thì các con cũng chẳng thể trở về. Nén nước mắt vào trong, mẹ Huyến gượng dậy để làm chỗ dựa cho gia đình. "Các con mất nhưng Tổ quốc còn", Mẹ nghẹn ngào chia sẻ.

Bằng Tổ quốc ghi công của 2 liệt sỹ Nguyễn Văn Cát và Nguyễn Văn Đường (Ảnh: Dương Nguyên).

Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất con, không lâu sau, Mẹ lại tiễn biệt chồng. Ông qua đời ở tuổi 49 vì bệnh hiểm nghèo. Một lần nữa, Mẹ kìm nén mất mát, lặng lẽ cáng đáng mọi việc trong nhà, nuôi 6 người con trưởng thành.

Hiện nay, mẹ Huyến sống cùng vợ chồng người con trai út trong căn nhà cấp bốn ở phường Trần Phú. Năm 2014, mẹ Trần Thị Huyến được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, mẹ Huyến được sắp xếp ngồi ở hàng ghế danh dự bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên lễ đài Quảng trường Ba Đình xem diễu binh, diễu hành.