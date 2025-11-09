Mẹ Nguyễn Thị Đương được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 8/11, xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng tới thân nhân mẹ Nguyễn Thị Đương - người mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Mẹ Nguyễn Thị Đương (1906-1987) có chồng là ông Phạm Khắc Viên (SN 1905). Mẹ có 7 người con, trong đó 4 người tham gia kháng chiến, 2 người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ông Nguyễn Nam Đình (thứ 3 phải qua trái), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trao quyết định và danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng tới thân nhân của mẹ Nguyễn Thị Đương (Ảnh: Mai Hoàng).

Trong đó, liệt sỹ Phạm Đình Chính (SN 1942), hy sinh năm 1973 tại Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Liệt sỹ Phạm Đình Khải (SN 1948), hy sinh năm 1972 tại mặt trận Đắk Tô - Tân Cảnh (Kon Tum cũ), đến nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ.

Sự hy sinh của các liệt sỹ là mất mát lớn lao đối với gia đình Mẹ, đồng thời là niềm tiếc thương, tự hào của quê hương. Vượt lên nỗi đau, mẹ Nguyễn Thị Đương vẫn kiên cường lao động, là hậu phương vững chắc, nuôi dạy con cháu trưởng thành, tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An, đã trao quyết định và danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng tới thân nhân mẹ Nguyễn Thị Đương.

Buổi lễ là dịp thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Lãnh đạo, các đoàn thể thắp hương tưởng nhớ mẹ Nguyễn Thị Đương (Ảnh: Mai Hoàng).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Mạnh Hùng, thân nhân của mẹ Nguyễn Thị Đương, bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi Mẹ được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đồng thời gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân địa phương.

Gia đình nguyện phát huy truyền thống cách mạng của Mẹ, đoàn kết, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Lam Thành ngày càng đổi mới, phát triển.

Đến nay, xã Lam Thành có 41 Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước - minh chứng cho truyền thống yêu nước, kiên trung và tinh thần cách mạng bất khuất của quê hương Xô Viết anh hùng.