Điều gì giúp Huế vững nhóm đầu cả nước khi vận hành chính quyền mới 2 cấp?

"Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt"

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huế, cho biết: "Sau hơn hai tháng đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi ghi nhận được những kết quả bước đầu tích cực. Có được điều này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân cùng quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo thành phố.

Tất cả đã tạo nên khí thế mới, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới và chuyển mình mạnh mẽ. Nhờ vậy, Huế tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước về giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước".

Ngay từ ngày 1/7, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương đã ban hành chỉ thị yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường nắm chắc tình hình địa bàn, điều hành thông suốt với phương châm "Nắm chắc địa bàn - Chủ động từ cơ sở - Giải quyết ngay tại chỗ". Chính quyền cấp xã phải trở thành trung tâm điều phối, kết nối, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, gần dân và phục vụ hiệu quả hơn.

Các xã, phường làm việc với phương châm "Nắm chắc địa bàn - Chủ động từ cơ sở - Giải quyết ngay tại chỗ" (Ảnh: NVCC).

Để bảo đảm mô hình mới nhanh chóng ổn định, thành phố đã thành lập sáu đoàn kiểm tra, trực tiếp làm việc với 40 xã, phường nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, UBND thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến hằng tuần với sự tham gia của các sở, ngành, doanh nghiệp viễn thông, bưu chính cùng 40 UBND xã, phường để giải quyết các vướng mắc thực tế.

Thành phố đã huy động các ngành, các cấp và toàn xã hội tham gia giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, 166 điểm đại lý dịch vụ công được đồng loạt triển khai để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Các điểm bưu cục tại trụ sở xã, phường cũ tiếp tục được duy trì, bảo đảm tiếp nhận và trả kết quả, giúp tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở mới. Tại mỗi trung tâm của Bưu điện thành phố, bố trí tối thiểu một nhân sự chuyên trách để hướng dẫn, hỗ trợ, số hóa và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thành phố cũng tổ chức tập huấn, triển khai các Tổ công nghệ số cộng đồng. Lực lượng đoàn viên thanh niên và sinh viên các trường đại học về nghỉ hè tại địa phương được huy động để tăng cường nguồn lực công nghệ thông tin, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các điểm tiếp nhận và giải quyết ngay từ những ngày đầu triển khai mô hình chính quyền hai cấp.

Đẩy mạnh tuyên truyền, tiên phong chuyển đổi số

Để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, công tác tuyên truyền được thành phố đặc biệt chú trọng. Địa chỉ trụ sở mới của các trung tâm hành chính công xã, phường được công khai trên báo chí, nền tảng số và các kênh trực tuyến như Tổng đài 19001075, ứng dụng Hue-S, Fanpage HueIOC (hơn 102.000 lượt xem), Zalo HueIOC (gửi tin nhắn đến hơn 92.000 người theo dõi).

Cùng với đó, thành phố thiết kế các sản phẩm truyền thông trực quan như infographic, standee nhận diện điểm dịch vụ công, bản đồ số trung tâm hành chính công… giúp người dân dễ dàng tra cứu và sử dụng.

Trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, thành phố đã công khai 2.334 thủ tục, trong đó có 1.919 thủ tục cấp tỉnh và 415 thủ tục cấp xã. Hệ thống này được kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm cung cấp thông suốt cho người dân và doanh nghiệp từ ngày 30/6/2025. Tính đến nay, thành phố đã đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia 2.110 dịch vụ trực tuyến, gồm 1.306 dịch vụ một phần và 804 dịch vụ toàn trình, hướng tới một điểm truy cập tập trung "một cửa số".

Thành phố Huế tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, tiên phong chuyển đổi số (Ảnh: NVCC).

Bộ máy tinh gọn, hiệu quả hơn

Sau sắp xếp, số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố giảm từ 20 còn 14, đạt tỷ lệ giảm 30%. Các phòng, ban và chi cục giảm 28 đơn vị, tương đương 20%. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở giảm 5 đơn vị, tương đương 4,4%.

Hệ thống thanh tra được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thay thế 9 đơn vị thanh tra cấp huyện và 11 đơn vị thanh tra sở bằng Thanh tra thành phố trực thuộc UBND. Ở cấp xã, số đơn vị hành chính giảm từ 133 còn 40 (20 phường, 19 xã mới hình thành sau sáp nhập và 1 phường giữ nguyên), giảm 93 đơn vị, tương đương gần 70%.

Sau sắp xếp, Huế hiện có 666 đơn vị sự nghiệp, trong đó 13 trực thuộc UBND thành phố, 109 thuộc các sở, 1 thuộc tổ chức hành chính khác, 1 thuộc chi cục và 542 trực thuộc UBND cấp xã.

Số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Huế giảm từ 20 còn 14 (Ảnh: NVCC).

Cùng với tinh gọn tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, phân công lại dựa trên năng lực và chuyên môn thực tế, bảo đảm phát huy tối đa sở trường, nâng cao trách nhiệm. Đến nay, 40/40 xã, phường của thành phố đã hoàn thành các chỉ tiêu, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt gần 90%. Các đơn vị cấp xã chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống phát sinh, rút ngắn thời gian phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nỗ lực để phát huy kết quả

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, dù còn khó khăn trong phối hợp và phân công nhiệm vụ, mô hình chính quyền hai cấp tại Huế đang chứng minh tính đúng đắn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương mạnh dạn đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, linh hoạt để tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo kết luận của Bộ Chính trị; xây dựng, hoàn thiện các trung tâm hành chính công xã, phường; điều chỉnh, sửa đổi đề án vị trí việc làm để phù hợp yêu cầu mới. Song song đó, thành phố chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao kỹ năng xử lý công việc, giao tiếp hành chính, nhất là với công chức trực tiếp tiếp xúc người dân tại bộ phận một cửa.

Ngoài ra, thành phố sẽ đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trực tuyến, đổi mới phương thức làm việc trên môi trường số, tăng cường chỉ đạo, điều hành điện tử. Công tác kiểm tra sẽ được siết chặt hơn, nhằm kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cấp xã, bảo đảm bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.

TS. Bùi Sỹ Tuấn

Phó Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Nội vụ