Cử tri chất vấn thế nào là “gần dân, sát dân” và phản hồi của chính quyền

Ngày 22/8, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đăng tải phản hồi ý kiến người dân trên cổng góp ý thành phố, kiến nghị thành phố sớm ban hành văn bản quy định rõ nội dung như thế nào là gần dân, sát dân khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo phản hồi của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai trên cơ sở Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các quy định của Chính phủ.

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Các văn bản đều nhấn mạnh yêu cầu chính quyền gần dân, sát dân, tôn trọng và phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, quan liêu.

Tại khoản 2 Điều 8 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203, quy định: “Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền”.

Tại khoản 3 Điều 4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6, quy định: “Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; xây dựng chính quyền địa phương gần nhân dân, phục vụ nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân…”.

Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đã tăng cường các giải pháp, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân, đối thoại, lắng nghe và kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Thành phố cũng quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công dân và chịu trách nhiệm về chất lượng giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Bà Dương Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh trực tiếp nhận hồ sơ để xử lý cho công dân (Ảnh: Hoài Sơn).

Địa phương cũng được chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ nhân dân nhanh chóng, thuận lợi. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân.

Với sự nỗ lực của mỗi cán bộ, công chức xã, phường cùng sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, sau hơn 1,5 tháng đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền 2 cấp ở cấp cơ sở và thành phố Đà Nẵng cơ bản vận hành ổn định, hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Kết quả bước đầu cho thấy mô hình mới với sự đổi mới tư duy và cách tổ chức bộ máy đang từng bước phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến trong cung cách phục vụ người dân và xử lý thủ tục hành chính tại cơ sở.

Đến nay có thể khẳng định, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được ban hành sớm, quy định rõ; đa dạng hóa các hình thức nên thủ tục được tiếp cận thuận lợi, nhanh chóng; việc vận hành các thủ tục đã diễn ra thông suốt, người dân được phục vụ đầy đủ, hiệu quả.

Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, tiếp tục tập trung hoàn thiện quá trình giải quyết thủ tục hành chính điện tử đã góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận lợi.

Sở Nội vụ cho biết trong thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ; chỉ đạo cấp xã quản lý hiệu quả địa bàn, nắm chắc tình hình, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.