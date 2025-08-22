Ngành Nội vụ tham mưu vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp

Chiều 21/8, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Nội vụ (28/8/1945-28/8/2025).

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình cho biết, phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Ông Bùi Văn Hoàng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 80 năm ngành Nội vụ (Ảnh: Thái Bá).

Dù tổ chức bộ máy qua các thời kỳ có tên gọi có khác nhau, nay Sở Nội vụ sau khi hợp nhất với Sở LĐ-TB&XH thực hiện nhiệm vụ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, ngành luôn làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương và giải pháp xây dựng bộ máy nhà nước.

Bên cạnh đó, ngành Nội vụ tỉnh trực tiếp tham gia giải quyết nhiều công việc cụ thể do Đảng, Nhà nước giao trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, xây dựng chính quyền và thực hiện chế độ, chính sách với người có công.

Tự hào là một trong những cơ quan, ngành được tổ chức và thành lập ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, phát huy truyền thống và những kinh nghiệm từ thực tiễn 80 năm xây dựng và trưởng thành, thời gian tới, ngành Nội vụ Ninh Bình tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, ngành đã tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy đảng và chính quyền địa phương vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận và sự tham gia của người dân.

Đông đảo các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Nội vụ tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ dự buổi gặp mặt (Ảnh: Thái Bá).

Bên cạnh đó, Sở còn tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã theo thẩm quyền; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách tài chính công và đổi mới phương thức quản trị địa phương, phấn đấu nâng cao thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh...

Tại buổi gặp mặt, đại diện các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Nội vụ qua các thời kỳ đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thế hệ đi trước; đồng thời khẳng định tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã tặng Bằng khen với 10 tập thể, 19 cá nhân thuộc ngành Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của ngành.