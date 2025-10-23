Chủ tịch UBND TPHCM: Hơn 90% người dân hài lòng với dịch vụ công thành phố

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết trong hơn 2 tháng qua, để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ.

Theo ông Được, mục tiêu tiên quyết là hướng đến vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của các cấp chính quyền, vừa nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

“Đến nay, 168 trung tâm phục vụ hành chính công tại phường, xã, đặc khu đã được thành lập và đưa vào hoạt động. Các trung tâm này tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời từng bước tổ chức tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn thành phố”, ông Nguyễn Văn Được thông tin.

TPHCM cũng ứng dụng giải pháp “Trợ lý ảo GEN AI” nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu thủ tục hành chính, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến. Từ ngày 6/9, thành phố triển khai vận hành thí điểm ứng dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) trong hỗ trợ sàng lọc hồ sơ đầu vào, giúp cán bộ phân loại nhanh các hồ sơ đủ điều kiện tiếp nhận, áp dụng cho 4 thủ tục hành chính của Sở Y tế.

“Có được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt là sự đồng hành, tin tưởng, ủng hộ, chia sẻ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng quyết tâm xây dựng nền hành chính thực sự tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Được, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn phát sinh không ít khó khăn, thách thức.

“Sau cải cách, bộ máy trung tâm phục vụ hành chính công vừa được thành lập nhưng lại tiếp nhận khối lượng công việc lớn, tăng gấp nhiều lần. Các trung tâm vừa là đầu mối tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận, đôn đốc tiến độ giải quyết, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết và trả kết quả, vừa phải thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính – một nhiệm vụ mới so với trước đây.

Thách thức còn đến từ yêu cầu mở rộng thực hiện mô hình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính, đặc thù tiếp nhận nhiều loại hồ sơ mới có độ phức tạp cao được phân cấp từ quận, huyện cũ. Do đó, trong giai đoạn đầu, một số trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã không tránh khỏi sự bối rối, lúng túng”, Chủ tịch UBND TP phân tích.

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đông Thạnh (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ngoài ra, TPHCM cũng đang đối mặt với khó khăn về cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin ở một số đơn vị, khiến việc xử lý lượng lớn hồ sơ trực tuyến lẫn trực tiếp chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Chủ tịch UBND TP nêu cụ thể việc kết nối đến các hệ thống chuyên ngành của một số Bộ, ngành (về đăng ký doanh nghiệp, hộ tịch…) vẫn chưa vận hành ổn định, thường xuyên xảy ra lỗi kết nối. Hệ thống thanh toán trực tuyến đôi lúc chậm, chưa dễ sử dụng gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Các phần mềm tiếp nhận hồ sơ chưa tập trung thống nhất.

Đáng chú ý, nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin tại cấp xã “vừa thừa, vừa thiếu”, trình độ chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số hiện nay.

Công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cát Lái (Ảnh: Nguyễn Vy).

“Thành phố vẫn cần sự hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về quy định thành phần hồ sơ áp dụng trong việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến. Điển hình như việc yêu cầu phải ký trên các tờ đơn, tờ khai trước khi nộp hồ sơ trực tuyến. Đáng nói, đến nay vẫn chưa có chế tài đủ mạnh cho hành vi lạm dụng các giấy tờ sao y chứng thực, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư. Hậu quả là tạo áp lực xử lý cho cơ quan Nhà nước, gây khó khăn, phiền hà cho người dân”, ông Nguyễn Văn Được trăn trở.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định, mặc dù vẫn còn tồn tại một số khó khăn, TPHCM vẫn kiên quyết, nỗ lực trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Trong thời gian tới, TPHCM sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng số tại các trung tâm phục vụ hành chính công theo mô hình một cửa hiện đại, thông suốt từ thành phố đến cấp xã. Bộ máy hướng đến đảm bảo mọi thao tác của cán bộ, công chức, viên chức, người dân liên quan đến giao dịch hồ sơ được hỗ trợ bằng hệ thống công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại. Mục tiêu là năng cao năng suất lao động, giảm thiểu thời gian chờ đợi của người dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh mục tiêu phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố (Ảnh: Quang Huy).

Không những vậy, TPHCM sẽ nghiên cứu, xây dựng mô hình kiểu mẫu của trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã thực hiện thí điểm tại một số địa phương. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ rút kinh nghiệm để nhân rộng trong phạm vi toàn thành phố, với sự đầu tư trọng điểm về công nghệ.

“Thành phố cũng đẩy mạnh lựa chọn, bố trí nhân lực chất lượng cao, thí điểm quy trình xử lý thực sự đơn giản, thuận lợi, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”, ông Nguyễn Văn Được chia sẻ.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Được, định hướng của thành phố là thúc đẩy cung ứng dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với tất cả các thủ tục hành chính đủ điều kiện.

“Trong thời gian sớm nhất, TPHCM phấn đấu đạt 100% thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp đều được thực hiện trực tuyến. Các thủ tục hành chính thiết yếu được cung ứng dưới dạng toàn trình, thành phố cũng thực hiện ngay việc cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Đến tháng 11, thành phố nỗ lực thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính, cho phép người dân, doanh nghiệp chủ động lựa chọn địa điểm gần nhất để nộp hồ sơ”, người đứng đầu chính quyền thành phố nêu rõ.

Thành phố còn đặt mục tiêu tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 10 (khóa XIII) đã khẳng định Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh. Với quyết tâm cao nhất của Trung ương và Chính phủ, TPHCM sẽ tiên phong xây dựng nền hành chính trong sạch, tinh – gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

TPHCM hướng đến xây dựng nền công vụ tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả (Ảnh minh họa: Bảo Quyên, Nam Anh).

“Tôi kêu gọi cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước cùng chung tay, góp sức, hiến kế để xây dựng một thành phố phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình. Từ đó, TPHCM hướng đến trở thành một siêu đô thị quốc tế, xứng tầm với tên gọi”, ông Nguyễn Văn Được quán triệt.