Mức lương hưu thấp nhất năm 2026

Nếu lương hưu thấp hơn mức tham chiếu, ngân sách sẽ cấp bù để người lao động được hưởng mức lương hưu thấp nhất bằng mức tham chiếu (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Tháng 5/2025, kết quả giám định xác định ông Đạt bị suy giảm sức khỏe 81%. Do đó, ông được nghỉ hưu sớm hơn 7,5 năm so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường.

Thời điểm nghỉ hưu, ông Đạt có 24 năm 11 tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, tỷ lệ hưởng lương hưu theo thời gian đóng BHXH là 55%. Tuy nhiên, vì nghỉ hưu sớm 7,5 năm, mỗi năm nghỉ trước tuổi bị trừ 2% nên mức hưởng lương hưu của ông Đạt chỉ còn 40% mức bình quân tiền lương.

Do tiền lương bình quân làm căn cứ để tính lương hưu của ông Đạt chỉ là 4.320.000 đồng nên lương hưu hằng tháng của ông là hơn 1.730.000 đồng/tháng (40%).

Tuy nhiên, căn cứ vào quy định của Luật BHXH năm 2014, lương hưu tối thiểu của người tham gia BHXH bắt buộc bằng lương cơ sở (2.340.000 đồng/tháng). Do đó, ông Đạt được cấp bù thêm mỗi tháng 610.000 đồng để đạt mức lương hưu tối thiểu là 2.340.000 đồng/tháng.

Năm 2026, mức lương hưu hằng tháng được tính theo quy định tại Điều 66 Luật BHXH năm 2024. Điểm thay đổi quan trọng trong cách tính lương hưu theo Điều 66 Luật BHXH năm 2024 là không còn quy định về mức lương hưu tối thiểu.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 11 Điều 141 Luật BHXH năm 2024, có 7 nhóm người lao động đã tham gia BHXH trước ngày 1/7/2025 mà có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên thì được áp dụng mức lương hưu hằng tháng thấp nhất.

Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất này tương tự như lương hưu tối thiểu theo Luật BHXH năm 2014. Tuy nhiên, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất được tính bằng mức tham chiếu chứ không phải căn cứ theo lương cơ sở như trước.

Tại Điều 7 Luật BHXH năm 2024 quy định, mức tham chiếu là mức tiền do Chính phủ quyết định dùng để tính mức đóng, mức hưởng một số chế độ BHXH.

Theo Khoản 13 Điều 141 Luật BHXH năm 2024, khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở.

Như vậy, tại thời điểm nghỉ hưu, nếu lương hưu thực tính của 7 nhóm lao động trên thấp hơn mức tham chiếu thì họ sẽ được ngân sách cấp bù tiền để đạt mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức tham chiếu, hiện là 2.340.000 đồng/tháng (bằng lương cơ sở).