Tiếp tục biệt phái cán bộ chuyên môn lên miền núi, ra xã đảo

Ngày 23/12, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở Nội vụ đã ban hành công văn về việc tăng cường công chức, viên chức hỗ trợ UBND các xã, phường.

Theo rà soát của Sở Nội vụ, hiện nay 28 xã, phường thiếu 170 cán bộ, công chức so với định mức quy định.

Người dân làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhiều địa phương thiếu số lượng lớn như phường Hòa Khánh thiếu 20 công chức; phường Liên Chiểu, xã Tân Hiệp cùng thiếu 19 người. Các xã, phường còn lại thiếu từ 3 đến 9 công chức.

Các vị trí việc làm còn thiếu chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực như quản lý đất đai, xây dựng, nông nghiệp, tài chính, kế toán, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo. Trong đó, có nhiều vị trí then chốt, trực tiếp tham mưu và triển khai nhiệm vụ của chính quyền cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại UBND các xã, phường còn thiếu, ưu tiên các xã miền núi, vùng xa, xã đảo và địa bàn có điều kiện khó khăn.

Theo ông Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, trong giai đoạn đầu chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có làm biến động lớn cơ cấu cán bộ ở cơ sở.

Một số đơn vị thiếu nhân sự chuyên môn, trong khi nơi khác lại vượt số lượng theo định mức. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, nhất là trong các lĩnh vực đăng ký hành chính, tài chính và quản lý đô thị.

Thời gian qua, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã rà soát tổng thể và tham mưu UBND thành phố ban hành đề án hỗ trợ nhân sự. Đã có 6 sở, ngành đã tăng cường hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức xuống trực tiếp hỗ trợ tại các xã phường.

Cùng với việc tăng cường nhân sự, UBND thành phố cũng yêu cầu các xã, phường rà soát toàn bộ vị trí việc làm, sắp xếp, bố trí công chức đúng chuyên môn, bảo đảm mỗi vị trí có người phụ trách rõ ràng, tránh chồng chéo nhiệm vụ.