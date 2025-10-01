Cán bộ ngồi trên bàn ăn vẫn ký, nhiều hôm “quên” về nhà

Bước vào Điểm Phục vụ hành chính công phường Tây Hồ (Hà Nội), bà Trần Thu Quỳnh, 68 tuổi, có phần lúng túng, chưa biết bắt đầu từ đâu thì lập tức bà được trợ giúp bởi một người trẻ.

"Tôi cảm thấy khá thoải mái dù phải mất thời gian để nhập thông tin lên cổng dịch vụ công quốc gia", bà chia sẻ sau khi được hướng dẫn hoàn tất thủ tục. Quá trình làm mất chừng 30 phút và bà hài lòng với cách làm mới này.

Bà so sánh: "Khác hẳn với cách đây vài tuần, khi tôi đến một phường khác, nơi ở ngày nhỏ của tôi, để làm lại giấy khai sinh. Đó thực sự là trải nghiệm đáng… hãi. Ở đó chỉ có ba máy tính, không thấy ai hỗ trợ.

Tôi lấy số, đến lượt thì cán bộ đưa ba tờ giấy và bảo tự điền. Tôi loay hoay cả tiếng đồng hồ, điền sai thông tin, hỏi lại thì bị yêu cầu quay lại xếp hàng từ đầu. Đến hết giờ sáng, chúng tôi bị yêu cầu chờ ngoài sảnh, đợi chiều mới được làm tiếp. Vậy là chỉ để làm lại giấy khai sinh, tôi phải mất từ 9h sáng đến tận 16h chiều mới xong".

Khác với bà Quỳnh, chị Thúy Hằng (38 tuổi, Từ Liêm) cần làm giấy tờ để chuyển nhượng đất và chị đã chủ động đăng ký lấy số thứ tự qua iHanoi. Hôm sau, thay vì phải đến xếp hàng từ sáng sớm như trước, chị thong thả tới Trung tâm phục vụ hành chính công chi nhánh số 5 lúc 9h30 và chỉ chờ khoảng 15 phút là đến lượt làm thủ tục.

"Trước đây, mỗi lần làm giấy tờ hành chính tôi rất căng thẳng, luôn phải dậy sớm vì đến muộn là hết số. Giờ trung tâm vẫn đông, nhưng mình chủ động được thời gian nên đỡ áp lực hơn nhiều", chị Hằng nói.

Nhờ đã chủ động tra cứu và chuẩn bị trước hồ sơ, sau khoảng 30 phút nộp, chị ra về với giấy hẹn 8 ngày sau nhận kết quả.

"Ngay cả thủ tục đất đai vốn phức tạp mà còn được xử lý nhanh gọn như vậy, tôi tin rằng có nhiều thủ tục khác nữa đã được nâng cấp lên, thuận tiện cho người dân hơn", chị nói.

Dù vậy, không phải ai cũng may mắn có trải nghiệm suôn sẻ như chị Hằng. Thở dài khi cầm tập hồ sơ ra khỏi Trung tâm hành chính công chi nhánh Dịch Vọng Hậu, Lê Hoài Thu (24 tuổi) cho biết, em đã đến đây lần thứ hai nhưng vẫn chưa biết khi nào sẽ nhận được chứng chỉ hành nghề dược dù đã bổ sung giấy tờ từ nhiều tháng trước…

Tại TPHCM, chị Lý Thị Kim Lài (42 tuổi, ngụ tại xã Đông Thạnh) cho hay, chị là con út trong gia đình nên thường được "cử đi" giúp bố mẹ nộp hồ sơ. Trước khi đến trụ sở Trung tâm của xã, chị Lài đã tham khảo thông tin trên mạng và ý kiến của tổ trưởng tổ dân phố, thậm chí thuê dịch vụ bên ngoài hỗ trợ.

Tuy nhiên, thực tế khi đến nộp hồ sơ, chị Lài vẫn chưng hửng vì nhận ra một số mẫu văn bản mình chuẩn bị chưa cập nhật phiên bản mới theo quy định. Không những vậy, chị thiếu một số giấy tờ, phải cất công chạy về nhà tìm.

Hơn 11h, hàng ghế chờ ở Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đông Thạnh, TPHCM vẫn chật kín người ngồi.

Chị Trần Thị Thu Hằng, cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai, nhấp vội ngụm nước, cổ họng đau rát vì nói liên tục từ 7h30. Còn khoảng 1 tiếng nữa là đến giờ nghỉ trưa, nữ cán bộ phải tranh thủ tăng tốc, giải quyết 15 lượt khách cuối cùng của ca sáng. Chị Hằng chia sẻ kể từ khi vận hành chính quyền 2 cấp, có thời điểm chị phải tiếp 120-140 lượt người làm thủ tục/ngày.

Quầy thủ tục đất đai của Trung tâm phục vụ hành chính công xã chỉ có duy nhất 1 cán bộ là chị Hằng túc trực. Chị vừa phụ trách giải đáp thắc mắc, vừa tiếp nhận và trả hồ sơ cho người dân. Tính chất công việc phải nói liên tục nên mỗi khi tan làm, nữ cán bộ khàn hết giọng.

Ông Nguyễn Lê Trọng Tâm, Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đông Thạnh cho biết, ông cũng đối mặt với tình trạng quá tải. Từ ngày 1/7 đến nay, trung bình mỗi ngày ông phải ký hàng trăm bộ hồ sơ. Kể cả khi đang họp, xử lý vấn đề phát sinh trên địa bàn hay thậm chí là ngồi trên bàn ăn, ông cũng phải tạm ngưng để… ký.

Gần ba tháng sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, chị Trần Thị Tuyết Phương, nguyên cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường Thụy Khuê (cũ), nay làm việc tại bộ phận tiếp công dân phường Tây Hồ, cho biết mọi việc đã dần ổn định, song khối lượng công việc mỗi ngày vẫn rất lớn.

Theo chị, bình quân mỗi cán bộ phải tiếp nhận gần 100 lượt công dân, tính chung cả điểm phục vụ hành chính công dao động từ 600 đến 800 hồ sơ/ngày.

"Dù hồ sơ có được tiếp nhận hay không, chúng tôi vẫn phải trả lời ngay trong ngày. Nhiều hôm anh chị em làm việc đến 19h30, thậm chí 20h tối mới xong", chị Phương chia sẻ.

Ngoài việc nhập và xử lý hồ sơ, cán bộ tại quầy còn đảm nhiệm vai trò như "tuyên truyền viên", vừa hướng dẫn vừa để người dân quan sát quy trình.

"Ở quầy có hai màn hình song song, người dân ngồi phía ngoài có thể theo dõi thao tác của công chức trên máy tính. Điều này vừa tạo sự minh bạch, vừa giúp họ hiểu hơn về cách làm thủ tục để có thể tự thực hiện ở lần sau", chị Phương nói.

Ông Phạm Quang Thắng, phụ trách điểm Phục vụ hành chính công phường Tây Hồ, chia sẻ, sau giờ làm việc hành chính, ông và các đồng nghiệp vẫn phải ở lại xử lý các thủ tục online, rà soát công việc trong ngày.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cát Lái, chị Đỗ Thị Thu Nga, chuyên viên lĩnh vực đất đai, chia sẻ: "Nhiều năm cống hiến cho khu vực công, 2 lần luân chuyển công tác, đây là lần tôi thấy công việc có nhiều thay đổi và áp lực nhất".

Chị Nga cho hay, các thủ tục hành chính trước đây do cấp huyện giải quyết, từng có bộ phận chuyên môn thụ lý, thẩm định, nay chỉ có 1-2 chuyên viên ở phòng của xã phụ trách. Trong khi đó, cán bộ tại phòng vẫn phải dành nhiều thời gian để giải quyết những công việc tồn đọng như trả lời đơn thư, phối hợp với các cơ quan tòa án, viện kiểm sát…

Không những vậy, một số thủ tục hành chính như cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp số nhà hay giấy phép đăng ký hộ kinh doanh dù trước đây đã triển khai trực tuyến mức độ 4, hiện vẫn còn nhiều người dân nộp hồ sơ bản giấy. Do đó, chuyên viên phải thay phiên túc trực tại quầy để tiếp nhận trực tiếp.

Công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng phát sinh thường xuyên do nhu cầu xây dựng ngày càng tăng. Tuy nhiên, lực lượng chuyên trách hiện còn thiếu và mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Ông Phạm Văn Hương, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Cát Lái, chia sẻ, bên cạnh thách thức về nhân sự và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm cũng ghi nhận hệ thống dịch vụ công trực tuyến đôi lúc bị quá tải, đặc biệt vào cuối buổi trưa và chiều.

Tại Hà Nội, ông Phạm Quang Thắng, phụ trách điểm PVHCC phường Tây Hồ cũng nói về việc hệ thống dịch vụ công trực tuyến bị "đơ", ảnh hưởng tốc độ và tâm lý của cán bộ, người dân.

Theo ông, một vướng mắc khác là quy trình nội bộ chưa được thống nhất toàn diện. Thành phố giao Trung tâm PVHCC công bố quy trình xử lý thủ tục hành chính, nhưng đến nay chưa ban hành đầy đủ.

Nội dung và ảnh: Nguyễn Vy - Hằng Nguyễn

Thiết kế: Tuấn Huy

01/10/2025 - 07:04