Chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng rồi thay tên, đổi họ vào chùa lẩn trốn

Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ, di lý đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng (46 tuổi, trú tại xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng) từ TPHCM về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Tháng 1/2023, Hưng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hưng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo điều tra, năm 2021, Hưng giả danh Phó Giám đốc Công ty Hưng Nguyễn, sử dụng giấy ủy quyền có chữ ký giả để ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với Công ty P.B.D. và chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng. Đến nay, Hưng còn nợ của công ty này hơn 880 triệu đồng.

Số vật liệu này tiếp tục được Hưng dùng thi công dự án tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ và nhận gần 4 tỷ đồng từ chủ đầu tư, sau đó bỏ dở công trình, vi phạm hợp đồng.

Kết luận giám định xác định chữ ký của Giám đốc Công ty Hưng Nguyễn trên giấy ủy quyền là giả mạo, đủ căn cứ cấu thành tội phạm.

Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn, Hưng thay đổi họ tên, lẩn trốn vào các cơ sở tôn giáo ở phía Nam.

Ngày 15/12, sau quá trình điều tra, phối hợp với Công an xã Nhơn Trạch (TPHCM), các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Hưng khi y đang lẩn trốn ở một ngôi chùa tại địa bàn TPHCM.