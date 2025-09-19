Phường đầu tiên tại Đà Nẵng ra mắt trợ lý AI hỗ trợ thủ tục hành chính

Tam Kỳ trở thành phường tiên phong tại Đà Nẵng ứng dụng công nghệ này nhằm mang lại sự nhanh chóng và tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, cho biết hệ thống trợ lý AI được kỳ vọng sẽ giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi, giảm thiểu thời gian chờ đợi tại trung tâm hành chính công của phường. Đồng thời, sáng kiến này cũng hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Lãnh đạo phường Tam Kỳ, Đà Nẵng, bấm nút khai trương trang thông tin điện tử phường và ra mắt trợ lý AI hỗ trợ thủ tục hành chính (Ảnh: Công Bính).

Quy trình sử dụng trợ lý AI khá đơn giản. Người dân hoặc doanh nghiệp khi đến trung tâm hành chính công của phường sẽ quét mã QR để đăng ký thông tin và nhận mã truy cập gồm 6 ký tự.

Sau đó, họ có thể gửi câu hỏi về thủ tục hành chính, chọn loại thủ tục, mô tả chi tiết câu hỏi, đính kèm tài liệu (nếu cần) và chờ phản hồi. Kết quả trả lời từ cán bộ sẽ được tra cứu thông qua mã truy cập.

Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ nhấn mạnh, phương pháp này không chỉ giúp người dân và doanh nghiệp tra cứu, đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng mà không cần đến trực tiếp, mà còn giảm tải công việc cho cán bộ tiếp nhận, tăng tính minh bạch và chuẩn hóa thông tin.

Trước khi chính thức ra mắt, phường Tam Kỳ đã thử nghiệm nội bộ, ghi nhận hiệu quả rõ rệt trong việc giảm thời gian tra cứu và hướng dẫn trực tiếp cho người dân của cán bộ, công chức.

Người dân đến phường Tam Kỳ làm thủ tục hành chính được hướng dẫn tận tình (Ảnh: Công Bính).

Đáng chú ý, trợ lý AI chỉ hỗ trợ nội dung trả lời dựa trên dữ liệu đầu vào do cán bộ phường cung cấp và kiểm soát, đảm bảo tính chính xác và thống nhất của thông tin.

Người dân có thể thao tác thuận tiện trên điện thoại và theo dõi kết quả bằng mã truy cập. Trong quá trình thử nghiệm, phường Tam Kỳ tiếp tục hiệu chỉnh ngôn ngữ và bổ sung các nhóm thủ tục hành chính phổ biến để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

“Mục tiêu của chúng tôi là đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào với thông tin đúng, đủ, dễ hiểu.

Trợ lý AI không thay thế cán bộ, mà giúp cán bộ phục vụ tốt hơn, trả lời nhanh, thống nhất và minh bạch. UBND phường sẵn sàng chia sẻ mô hình này để nhân rộng và mong nhận được sự hỗ trợ về cơ chế, dữ liệu chuẩn hóa và nguồn lực từ cấp trên", ông Minh khẳng định.

Trong giai đoạn đầu, trợ lý AI sẽ tập trung vào việc hỏi đáp các thủ tục hành chính phổ biến. Sau đó, phường Tam Kỳ sẽ mở rộng phạm vi, tích hợp sâu hơn vào quy trình tiếp nhận, trả kết quả và nhân rộng theo nhu cầu thực tế.