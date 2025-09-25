Đà Nẵng dự kiến miễn lệ phí nhiều thủ tục hành chính trực tuyến

Ngày 25/9, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết đã thông báo lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí 0 đồng khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Theo dự thảo, có 6 loại phí được miễn như thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; thẩm định đề án khai thác, sử dụng mặt nước hoặc dưới đất; thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

Người dân được hỗ trợ làm thủ tục hành chính tại UBND phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Có 5 lệ phí được miễn như đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; hộ tịch.

Tại các xã, chính sách này còn dự kiến áp dụng cho phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất.

Theo dự thảo, tỉnh Quảng Nam (cũ) đã áp dụng chính sách tương tự từ năm 2024. Thành phố Đà Nẵng (cũ) cũng từng có kế hoạch thực hiện quy định này. Sau khi sáp nhập, Đà Nẵng cần một nghị quyết mới để áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn.

Cũng theo dự thảo, khi nghị quyết được thông qua, nhiều đơn vị sẽ có nguy cơ thiếu hụt nguồn thu phí. Tuy nhiên, UBND thành phố khẳng định ngân sách nhà nước sẽ bố trí kinh phí đảm bảo để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

Các cơ quan, tổ chức thực thi nghị quyết được yêu cầu không phát sinh thêm biên chế, không có tác động liên quan đến điều kiện thực hiện hoặc thụ hưởng các lợi ích của môi giới.

Dự kiến, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét nghị quyết này tại kỳ họp thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.