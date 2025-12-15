Hơn 480 biên chế viên chức, lao động chuyển về cấp xã từ năm 2026

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 6070/QĐ-UBND chuyển chức năng, nhiệm vụ và nhân sự làm công tác khuyến nông tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và các Trạm Khuyến nông khu vực thuộc Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường) về Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thuộc UBND cấp xã.

Theo đó, quyết định nêu rõ chuyển chức năng, nhiệm vụ và nhân sự có liên quan làm công tác khuyến nông tại các đơn vị trên về 75 xã, 4 phường có hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kể từ ngày 1/1/2026.

Đồng thời, 488 biên chế viên chức, lao động hợp đồng cũng được bàn giao về cấp xã.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND các xã, phường trong việc tiếp nhận, bàn giao biên chế viên chức, lao động hợp đồng tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hà Nội đến nhận công tác tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thuộc UBND cấp xã.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hà Nội rà soát viên chức, người lao động, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ có liên quan để bàn giao về Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thuộc UBND cấp xã kể từ ngày 1/1/2026.

Đơn vị này cũng chủ trì việc bàn giao nguyên trạng nhân sự, hồ sơ, tài liệu, tài sản, tài chính (nếu có) và các nội dung có liên quan từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hà Nội về Trung tâm Dịch vụ tổng hợp thuộc UBND cấp xã.

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND xã, phường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan hoàn thiện hồ sơ thực hiện việc tổ chức lại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, bổ sung nhiệm vụ khuyến nông (sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp) và các nhiệm vụ khác để thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công lập cơ bản thiết yếu theo quy định.

Ngoài ra, chủ tịch UBND xã, phường chỉ đạo người đứng đầu các trung tâm dịch vụ tổng hợp thuộc UBND xã, phường có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, hồ sơ, tài liệu, tài sản, tài chính (nếu có) và các nội dung có liên quan; thực hiện công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền; bố trí, sắp xếp viên chức và người lao động bảo đảm đúng quy định và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định.