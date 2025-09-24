Hà Nội dùng xe buýt cũ làm văn phòng lưu động giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 24/9, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương triển khai các mô hình hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo đề xuất của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (Trung tâm).

Theo đó, có 4 mô hình được triển khai, trong đó mô hình thứ nhất là điểm phục vụ hành chính công cộng đồng.

Đây là các ki-ốt điện tử được đặt tại các khu đô thị lớn và một số siêu thị đông dân. Các ki-ốt cho phép người dân thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc, kể cả ngoài giờ hành chính, với các tiện ích như wifi miễn phí, cung cấp phiếu in, tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ nộp phí trực tuyến và lưu trữ kết quả.

Đặc biệt, ki-ốt có trợ lý ảo AI hỗ trợ đa ngôn ngữ, giúp thuận tiện hơn cho cả người cao tuổi, người khuyết tật hay những người ít có kinh nghiệm sử dụng công nghệ.

Người dân làm thủ tục hành chính ở Hà Nội (Ảnh: Hồng Anh).

Trung tâm cũng triển khai mô hình dịch vụ công lưu động, đưa dịch vụ công trực tiếp đến tận các khu dân cư, vùng ngoại thành. Xe buýt cũ hoặc xe điện sẽ được cải tạo thành "văn phòng lưu động", trang bị máy tính, máy in, máy quét và Internet tốc độ cao.

Những xe này hoạt động theo lịch trình cố định tại các khu vực ngoại thành, khu công nghiệp, vùng có đông công nhân, người cao tuổi, người khuyết tật.

Tại các "văn phòng lưu động" này, người dân vừa được hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí, vừa được hướng dẫn kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao năng lực số cộng đồng.

Song song với việc mở rộng điểm phục vụ, Trung tâm cũng chú trọng phát huy nguồn lực xã hội thông qua mô hình cộng tác viên hành chính công.

Lực lượng này bao gồm sinh viên các ngành luật, hành chính, công nghệ thông tin, đoàn viên thanh niên, cán bộ hưu trí có kinh nghiệm, hội viên đoàn thể và các tổ chức xã hội.

Cộng tác viên sẽ hỗ trợ người dân chuẩn bị hồ sơ, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giúp nhóm yếu thế tiếp cận thủ tục hành chính, đồng thời tham gia khảo sát mức độ hài lòng và phổ biến chính sách mới.

Trung tâm tổ chức tập huấn ngắn hạn về thủ tục hành chính, công nghệ thông tin, phương pháp hỗ trợ nhóm yếu thế cho các cộng tác viên.

Để phục vụ người dân, Trung tâm sẽ triển khai thêm mô hình ki-ốt dịch vụ công đặt tại khu dân cư.

Ở các khu đô thị đông dân cư, điểm phục vụ được mở tại khu vực sinh hoạt chung hoặc phòng cộng đồng. Đối với khu vực xa trung tâm như Ba Vì, Mỹ Đức..., điểm phục vụ đặt tại nhà văn hóa hoặc trạm y tế xã.

Khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, người dân thực hiện đăng ký trước và sẽ được sắp xếp thời gian hỗ trợ phù hợp vào buổi tối ngày trong tuần và cuối tuần.

Nhân viên bưu chính công ích trực tiếp hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại điểm phục vụ. Các điểm này được trang bị máy tính, máy quét, máy in, kết nối internet và kết nối trực tiếp với hệ thống dịch vụ công của thành phố.

Các mô hình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính được Hà Nội kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính.

Đây cũng là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 66 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2026, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ được cung cấp trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.