Tây Ninh quyết tâm không còn đói nghèo

Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tự lực vươn lên

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. Chương trình đặt trọng tâm vào việc giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tự lực vươn lên, có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống, được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và tham gia bảo hiểm y tế.

Tỉnh Tây Ninh triển khai nhiều mô hình phát triển sinh kế để hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo (Ảnh: Đức Kiên).

Năm 2025, tỉnh Tây Ninh triển khai nhiều nhóm dự án lớn trong chương trình giảm nghèo, gồm: dự án đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo: hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hộ nghèo, cận nghèo; ưu tiên phụ nữ, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự án phát triển sản xuất và cải thiện dinh dưỡng: nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp, phát triển chuỗi giá trị nông sản, cải thiện chất lượng dinh dưỡng cho trẻ em nghèo và cận nghèo.

Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và việc làm bền vững: đào tạo nghề, gắn kết thị trường lao động, hiện đại hóa hệ thống sàn giao dịch việc làm trực tuyến, hỗ trợ kết nối cung cầu lao động.

Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin: nâng cao năng lực hệ thống thông tin cơ sở, thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng tại cửa khẩu, đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo đa chiều, lan tỏa phong trào “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Dự án nâng cao năng lực, giám sát đánh giá chương trình: tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ giảm nghèo các cấp; tăng cường giám sát, đánh giá, bảo đảm chương trình đạt đúng mục tiêu và hiệu quả.

Kinh phí thực hiện chương trình được bảo đảm từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và xã đối ứng, đồng thời huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa, sự đóng góp hợp pháp từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, ngăn ngừa sai phạm, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của người nghèo, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ nhà nước.

Tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh việc ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ có thành viên là người có công, phụ nữ và trẻ em nghèo. Đây không chỉ là chính sách an sinh xã hội, mà còn là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn biên giới.

Tiến hành khảo sát hộ nghèo trực tiếp tại từng hộ gia đình

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành kế hoạch về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình và người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm mục đích xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2025 cũng như cả giai đoạn 2021-2025. Việc rà soát phải phản ánh đúng thực tế đời sống, tránh tình trạng chạy theo thành tích hoặc báo cáo sai lệch.

Theo kế hoạch, chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Hộ nghèo ở nông thôn là những hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản trở lên; ở thành thị là từ 2 triệu đồng trở xuống. Hộ cận nghèo là những hộ có mức thu nhập tương tự nhưng thiếu hụt dưới 3 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản.

Hộ có mức sống trung bình được xác định với mức thu nhập trên 1,5-2,25 triệu đồng/tháng/người ở nông thôn, và 2-3 triệu đồng ở thành thị. Người lao động có thu nhập thấp là những trường hợp có mức thu nhập bình quân dưới 2,25 triệu đồng/tháng ở nông thôn và dưới 3 triệu đồng/tháng ở thành thị. Các tiêu chí này sẽ là căn cứ để các địa phương phân loại, lập danh sách chính xác đối tượng.

Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ được tổ chức hằng năm, bắt đầu từ ngày 1/9 đến 14/12. Ngoài ra, hằng tháng các địa phương sẽ rà soát bổ sung, cập nhật biến động, đặc biệt là xác định hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và người lao động thu nhập thấp.

Quy trình rà soát gồm nhiều bước: từ lập danh sách, khảo sát thu thập thông tin, phân loại, tổ chức họp dân lấy ý kiến thống nhất, niêm yết công khai kết quả, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, đến báo cáo cấp có thẩm quyền và công nhận chính thức danh sách hộ nghèo, cận nghèo. Việc khảo sát phải được tiến hành trực tiếp tại từng hộ gia đình, có sự tham gia giám sát của người dân và Mặt trận Tổ quốc. Điều này nhằm đảm bảo độ chính xác, tránh tình trạng “khai thay” hoặc bỏ sót đối tượng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao là cơ quan thường trực ban chỉ đạo cấp tỉnh, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, công bố tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

