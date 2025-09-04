Tác giả góc máy diễu binh đắt giá kể những đêm thức trắng chờ đại lễ

Đến giờ, anh Đỗ Quốc Việt (34 tuổi, ngụ tại Hà Nội), thành viên trong ê kíp thực hiện những góc quay bằng flycam (máy bay không người lái có gắn camera) tại lễ diễu binh, diễu hành A80, vẫn chưa hết cảm giác xúc động, tự hào.

“Đó là lần nhận nhiệm vụ để đời của chúng tôi”, anh Việt cười.

Nhiệm vụ “để đời”

Khoảng 3 tháng trước, ê kíp của anh được mời phụ trách tổ flycam trong sự kiện chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Họ lập tức bắt tay vào việc, làm việc cùng các bên, lên kế hoạch từ bố trí nhân sự, máy móc đến khảo sát địa hình, thiết kế đường bay, góc máy…

Anh Việt chia sẻ, với cả ê kíp, từ thời điểm chuẩn bị đến ngày diễn ra sự kiện là cả quá trình đấu trí với áp lực và thời gian.

“Công tác an ninh trong sự kiện vô cùng nghiêm ngặt nên chỉ riêng việc bay flycam tại quảng trường Ba Đình đã phải cần sự thống nhất, cho phép của 11 đơn vị khác nhau. Không những vậy, thời tiết mùa này cũng là một trong những thử thách lớn với ê kíp. Anh em chúng tôi ai nấy đều áp lực, luôn phải động viên nhau cố gắng, mục tiêu là mang lại thước phim đắt giá nhất cho sự kiện trọng đại”, anh nói.

Ban ngày, quảng trường Ba Đình thường có các đoàn vào viếng lăng Bác nên ê kíp tranh thủ tập luyện vào ban đêm, liên tục suốt 10 ngày. Cao điểm, 3 ngày trước chính lễ, nhiều thành viên trong ê kíp chúng tôi không về nhà, anh em thậm chí thức trắng đêm, có người chỉ tranh thủ chợp mắt trên ô tô, phòng dã chiến để lấy sức tiếp tục tập luyện.

Với anh Việt và các đồng đội, mỗi lần tập luyện đều là trình diễn thật để tìm ra điểm chưa tốt và khắc phục nhanh chóng. Thực tế, một số cảnh quay đắt giá mà ê-kíp có được trong buổi diễu binh chính thức là nhờ phương án thay đổi kịp thời trong lúc tập luyện.

“Ê kíp của tôi có 20 người, trang bị 18 flycam, mỗi chiếc nặng 1-2,5kg, có khả năng phóng to, thu nhỏ hình ảnh một cách linh hoạt, phục vụ tại các điểm cầu như tòa nhà Quốc hội, sân vận động Mỹ Đình, đường Thanh Niên…

Riêng tại quảng trường Ba Đình, chúng tôi bố trí 8 nhân sự, tập kết từ 20h tối 1/9 rồi thức đến sáng. Cứ mỗi flycam có 2 người phụ trách, phối hợp điều khiển đường bay và đường hình”, anh Việt nhắc lại.

Những thước phim đến từ trái tim

Khoảnh khắc ngọn đuốc bừng lửa, quảng trường Ba Đình vang hiệu lệnh bắt đầu lễ diễu binh, diễu hành, anh Việt kể, trái tim như hẫng một nhịp vì choáng ngợp và hồi hộp.

Anh Việt phân tích, thời lượng lên hình của mỗi khối diễu binh là 30-40 giây, trong đó góc quay từ flycam chỉ kéo dài 6-10 giây. Những người phụ trách ghi hình đều không thể theo dõi buổi phát sóng trực tiếp nên không biết khi nào góc quay của mình được chọn lên hình.

Vì vậy, ai nấy đều phải tập trung hết mức, giữ máy quay ổn định suốt nhiều giờ liền. Bởi chỉ cần chệch 1 giây cũng sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của toàn bộ buổi phát sóng.

“May mắn là thời tiết Hà Nội sáng 2/9 đẹp hơn dự kiến. Song do trời vẫn có mây mù nên ở góc máy thấp và cận, chúng tôi và tổ hậu kỳ phải cố gắng điều chỉnh hướng tiếp cận đoàn diễu binh, căn ánh sáng, màu sắc sao cho hài hoà, để thấy rõ gương mặt của từng chiến sĩ”, anh nói.

Không những vậy, người quay phim còn phải chú ý nhiều yếu tố khác như canh thời điểm ghi hình mỗi khối diễu binh cho khớp với lời giới thiệu. Người điều khiển thiết bị cũng phải hạ toàn bộ flycam xuống khi máy bay chiến đấu đi ngang để bảo đảm an toàn. Và quan trọng là liên tục điều chỉnh bố cục, cân bằng góc quay sao cho đúng trọng tâm…

“Một trong những cảnh quay mà ê kíp chúng tôi tâm đắc nhất là góc máy từ trên cao, bố trí cách khối diễu binh khoảng 2m. Đây là góc máy tạo hiệu ứng hình thoi, lột tả rõ kỹ năng đồng diễn ấn tượng, đẹp mắt của từng khối diễu hành.

Mỗi đơn vị, các chiến sĩ đều đã tập luyện vất vả nhiều tháng liền. Bản thân mỗi chúng tôi cũng như người dân cả nước đều mong được chứng kiến khoảnh khắc cống hiến của các chiến sĩ trong đội hình. Vậy nên chúng tôi có trách nhiệm ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của các anh các chị”, anh trải lòng.

Anh Việt tự hào khi là người duy nhất lúc ấy được phép lái flycam bay ngang qua lăng Bác, ghi lại toàn cảnh buổi lễ. Khoảnh khắc đó để lại dấu ấn đậm sâu trong tâm trí, khiến đến giờ anh vẫn xúc động mỗi khi nhớ lại.

“Từ trên cao, qua màn ảnh nhỏ, tôi được ngắm lăng Bác, chứng kiến các vị lãnh đạo, đại biểu, các khối diễu binh cùng người dân đang hòa chung tinh thần yêu nước. Tôi thấy rất tự hào khi ghi lại được những khung hình khắc họa sự hoành tráng, linh khí của buổi lễ và từng khoảnh khắc thiêng liêng trong ngày Quốc khánh.

Dịp này cũng là lần đầu tôi được ngắm máy bay chiến đấu, các loại vũ khí, khí tài của đất nước ở khoảng cách gần như vậy. Cảm giác choáng ngợp vẫn vẹn nguyên đến tận bây giờ”, anh Việt bộc bạch.

Theo đuổi công việc quay phim flycam từ năm 2011, anh Quốc Việt cho hay hiện công ty do anh thành lập có khoảng 250 nhân sự, phụ trách bay, ghi hình cho các dự án ở nhiều lĩnh vực khác nhau như phim ảnh, sự kiện ngoài trời, cứu nạn, cứu hộ, khảo sát đất đai…

“Nghề lái flycam trước đây chỉ đơn thuần là sở thích, thú vui, giờ đã trở thành công việc, thành cái nghiệp với tôi, mang nhiều tiềm năng phát triển. Nghề này không chỉ đòi hỏi người thực hiện có kỹ thuật bay flycam tốt, mà quan trọng là phải biết cách đặt cái tâm vào mỗi khung hình, nhạy bén khai thác những khoảnh khắc đắt giá nhất để khơi cảm xúc với người xem, tiêu biểu như trong sự kiện A80 vừa qua”, anh Việt đúc kết.

Ảnh: Nhân vật cung cấp