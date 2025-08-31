Nhiều lao động ngỡ ngàng khi được thưởng 2 triệu đồng dịp 2/9

Chị Thanh Thủy (27 tuổi, ngụ tại TPHCM), nhân viên công ty lĩnh vực du lịch, cho biết chị được công ty thưởng 1 triệu đồng vào dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ngoài ra, chị còn được cho nghỉ trọn vẹn 4 ngày để có thời gian nghỉ ngơi, về quê thăm gia đình.

Chị Thủy chia sẻ đây là lần thứ 2 chị được nhận thưởng dịp lễ này.

Hà Nội rợp sắc cờ hoa dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

“Được công ty thưởng vào dịp này, bản thân thấy rất vui và tự hào. So với mặt bằng chung, tôi thấy mức thưởng này khá cao. Việc đi lại, về quê trong dịp lễ thường tốn kém, nên nhờ có khoản thưởng này, tôi có thể trang trải các chi phí phát sinh trong kỳ nghỉ dài”, chị Thủy cho hay.

Chị Ngọc Nhi (25 tuổi, ngụ tại TPHCM), nhân viên tại công ty lĩnh vực truyền thông, cũng vừa nhận thưởng 2 triệu đồng từ công ty, được nghỉ trọn vẹn 4 ngày để mừng dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Vào các dịp lễ khác như 8/3, 30/4-1/5, Trung thu, Tết…, nữ nhân viên cũng được thưởng tiền mặt, quà từ công ty.

“Tôi đã làm việc tại công ty này gần 4 năm và hầu như năm nào công ty cũng thưởng dịp lễ Quốc khánh 2/9. Năm nay việc kinh doanh của công ty có chút khó khăn, tôi ngỡ sẽ không được thưởng nên không định về quê thăm nhà. Thế nhưng, vào ngày sát hôm nghỉ lễ, công ty bất ngờ thông báo vẫn sẽ thưởng cho nhân viên nên tôi thấy rất vui, vội vàng gọi điện thông báo cho bố mẹ”, chị Nhi nói.

Nhờ mức tiền thưởng này, nữ nhân viên văn phòng không chỉ chi trả được phí đi lại mà còn dư được một khoản mua quà về biếu bố mẹ.

“Tính chất công việc của chúng tôi là luôn phải cập nhật, theo dõi thông tin cho công ty nên vẫn phải phân công, chia nhau làm việc, trực tại nhà để xử lý công việc mỗi khi cần. Tuy nhiên, công việc cũng không quá vất vả hay mất nhiều thời gian, nên tôi vẫn vui vẻ, tận hưởng kỳ nghỉ dài”, chị Nhi cho hay.

Được biết, việc thưởng lễ Quốc khánh 2/9 không phải là bắt buộc. Cụ thể, Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.