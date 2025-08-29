Làm việc dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều lao động hưởng lương gấp 4 lần

Kiếm thu nhập gấp 4 lần ngày thường

Tấn Phát (22 tuổi, ngụ tại TPHCM), nhân viên pha chế tại một quán cà phê ở TPHCM chia sẻ đây là lần đầu tiên anh chọn ở lại thành phố, không về quê dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Khoảng 2 tuần trước, quản lý thông báo toàn bộ nhân viên ở quán sẽ được nghỉ lễ 2 ngày hưởng nguyên lương cơ bản. Những nhân viên có nhu cầu làm việc vào các ngày 1, 2/9 sẽ hưởng lương gấp 4 lần so với thường lệ.

Với nhân viên mới vào làm như Phát, thu nhập của anh trong dịp lễ có thể lên đến 800.000 đồng/ngày.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều lao động được nghỉ 4 ngày, một số người được nghỉ 2 ngày (Ảnh minh họa: Nguyễn Hà Nam).

“Thời gian nghỉ không nhiều, phương tiện đi lại trong những dịp lễ thường đắt đỏ, đường xá đông đúc nên tôi quyết định ở lại thành phố làm việc, kiếm nhiều tiền hơn”, Phát nói.

Chàng trai chia sẻ do chi phí sinh hoạt ở thành phố đắt đỏ, thu nhập thường ngày chỉ vừa đủ trang trải, nên anh phải tranh thủ làm thêm trong những dịp lễ để tích cóp tiền tiết kiệm, thủ sẵn cho tình huống cấp bách.

Tấn Phát cho hay anh đã làm việc tại quán cà phê này khoảng 9 tháng. Lịch làm việc rơi vào khung giờ 15h-23h và 18h-23h. Tính chất công việc thường ngày vốn đã bận rộn, nam nhân viên bộc bạch vào dịp lễ, khối lượng công việc càng nhiều hơn.

“Là ngành dịch vụ nên trong các dịp lễ, khách hàng ra vào quán đông hơn rất nhiều. Chúng tôi thường nhắc nhở nhau cố gắng chú ý sức khỏe, việc đi lại trong những ngày này để hoàn thành công việc tốt hơn, không để gia đình lo lắng”, Phát nói.

Trần Quốc Bình (23 tuổi, ngụ tại TPHCM) chia sẻ đây là lần thứ 2 anh không về quê trong kỳ nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hay tin bạn bè chuẩn bị về quê với gia đình trong kỳ nghỉ dài dịp lễ Quốc khánh 2/9, Trần Quốc Bình (23 tuổi, ngụ tại TPHCM) không vội vã chuẩn bị hành lý mà nhanh tay đăng ký vào danh sách những nhân viên ở lại thành phố làm việc xuyên lễ.

“Công ty tôi cho nghỉ lễ 2 ngày nhưng nhân viên nào làm việc trong những ngày này sẽ được hưởng lương gấp đôi. Công việc vào dịp lễ này không có gì thay đổi, thậm chí có khả năng vắng khách hơn thường ngày nên tôi không lo ngại áp lực mà đăng ký đi làm ngay. Thay vì chuẩn bị cho chuyến về quê tốn kém, thời gian dành cho gia đình lại không nhiều, tôi chọn phương án tốt hơn là đi làm”, anh Bình bày tỏ.

Tranh thủ tích lũy kinh nghiệm

Trần Thị Loan (22 tuổi) hiện làm công việc chăm sóc khách hàng cho một công ty tại TPHCM. Vừa tốt nghiệp đại học, công việc và tài chính vẫn chưa ổn định, Loan lựa chọn ở lại thành phố làm việc xuyên lễ thay vì nghỉ ngơi hay về quê như nhiều người khác.

“Những ngày lễ đi lại dễ kẹt xe, vừa tốn thời gian vừa tốn chi phí nên tôi quyết định ở lại thành phố. Không về quê nên tôi cũng có nhiều thời gian rảnh, nên tranh thủ nhận thêm ca làm”, cô chia sẻ.

Với Loan, đãi ngộ tốt về thu nhập là động lực lớn nhất mà cô tiếp tục làm việc vào mỗi dịp lễ. Hơn nữa, Loan tin rằng, tận dụng thời gian rảnh để làm việc cũng là cách để bản thân trau dồi kinh nghiệm và tích lũy tài chính.

“Ban đầu, tôi cũng có chút chạnh lòng khi thấy mọi người được nghỉ ngơi, sum vầy cùng gia đình. Tuy nhiên, tôi nghĩ mỗi người có một lựa chọn riêng. Mình chọn làm việc để có thêm thu nhập và tránh được cảnh đông đúc, cũng là một lựa chọn hợp lý”, Loan trải lòng.

Nguyễn Nhật Quang (21 tuổi), sinh viên ngành Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, cũng lựa chọn làm việc xuyên lễ để cải thiện thu nhập.

Hiện tại, Quang đảm nhiệm công việc host livestream (dẫn các chương trình phát trực tiếp trên nền tảng trực tuyến) và đã gắn bó với công việc này được một thời gian. Chia sẻ về quyết định đi làm trong dịp lễ, Quang cho biết, việc sống tự lập tại TPHCM buộc cậu phải xoay xở nhiều khoản chi phí. Hơn nữa, năm học mới bắt đầu cũng là lúc phát sinh nhiều chi tiêu.

“Có rất nhiều khoản phải lo, từ học phí đến chi phí sinh hoạt. Vì vậy, đây là dịp để tôi tranh thủ tích góp, dành dụm cho những nhu cầu cần thiết”, Quang nói.

Không chỉ dịp 2/9, Quang cho biết bản thân đã quen với việc đi làm vào các kỳ nghỉ lễ lớn như Tết hay 30/4. Với Quang, việc cân bằng giữa công việc và thời gian cho bản thân là khá cần thiết. Vì vậy, Quang thường tranh thủ làm dịp lễ để những ngày sau có thể tập trung cho việc học cũng như có thêm thời gian để nghỉ ngơi.