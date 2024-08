Công nhân "nhuộm" đỏ xưởng sản xuất mừng lễ Quốc khánh 2/9

Trong không khí chào mừng 79 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2024), nhiều doanh nghiệp tại Nghệ An tổ chức treo cờ Tổ quốc.

Mặc dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh bắt đầu từ thứ 7, ngày 31/8 nhưng tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động để kịp đơn hàng. Các xưởng sản xuất rợp trong một màu cờ đỏ.

Công nhân Công ty Cổ phần may Minh Anh - Kim Liên (Khu công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh, Nghệ An) cắm cờ Tổ quốc ngay trên từng máy may để chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước.

Tại khu vực kiểm hàng, do công nhân làm việc trên bàn nên cờ đỏ sao vàng được gắn vào chiếc quạt.

Chị Phạm Thị Hoa (trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) chia sẻ: "Sáng sớm, đến xưởng sản xuất, thấy rợp một màu cờ đỏ, thực sự tôi cảm thấy háo hức, phấn chấn hơn hẳn. Làm việc trong không khí như vậy, công nhân chúng tôi yêu công việc của mình và muốn gắn bó với công ty".

Công nhân "nhuộm đỏ" xưởng sản xuất mừng ngày Quốc khánh (Video: Hoàng Lam).

Cùng với treo cờ Tổ quốc, các doanh nghiệp khuyến khích người lao động mặc đồng phục công ty hoặc áo đỏ sao vàng trong những ngày làm việc trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Nhiều xưởng sản xuất đỏ rực một màu áo mang tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Thông điệp về tình yêu Tổ quốc trên từng chiếc áo của các công nhân.

Công nhân Thái Thị Thoa chia sẻ: "Việc mặc áo đỏ sao vàng là không bắt buộc nhưng 100% người lao động trong tổ của tôi đều hưởng ứng. Chúng tôi tự hào khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng trong dịp lễ trọng đại này của dân tộc".

Tinh thần của ngày Quốc khánh "đồng bộ" từ trang phục đến máy móc.

Anh Phan Đình Tài, Chủ tịch công đoàn Công ty Cổ phần may Minh Anh - Kim Liên cho biết, việc treo cờ Tổ quốc và mặc áo đỏ sao vàng được người lao động trong công ty hưởng ứng và nhiệt tình thực hiện.

"Chúng tôi mong muốn rằng, qua hoạt động này, sẽ bồi đắp thêm tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, tạo không khí thi đua lao động sản xuất trong đội ngũ công nhân, từ đó nâng cao đời sống tinh thần và thu nhập cho người lao động", anh Tài chia sẻ.

Tinh thần ngày Quốc khánh 2/9 cũng lan tỏa trong khối hành chính, văn phòng của các đơn vị, doanh nghiệp (Ảnh: Minh Nguyệt).

Vào ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều doanh nghiệp tổ chức Lễ chào cờ với sự tham gia của tất cả cán bộ, công nhân viên và người lao động (Ảnh: Đ. Tài).

Lễ chào cờ tại một doanh nghiệp có hàng nghìn công nhân đóng tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An sáng thứ 7, ngày 31/8 (Ảnh: Đ. Tài).