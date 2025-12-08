Từ hôm nay, người dân Hà Nội không còn phải xếp hàng chờ làm hồ sơ mua nhà

Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội - vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tái cấu trúc thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thuộc phạm vi quản lý của UBND TP Hà Nội.

Từ ngày 8/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ thực hiện trực tuyến toàn trình thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thuộc phạm vi quản lý của UBND TP. Tất cả hồ sơ, thủ tục này trên địa bàn thành phố sẽ được tiếp nhận trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, dừng tiếp nhận trực tiếp.

Đáng chú ý, quyết định cũng bổ sung một trường hợp vào quy trình giải quyết thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai: Trường hợp đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng sở hữu nhà ở.

Mô tả về quy trình điện tử (Ảnh chụp màn hình).

Cụ thể, người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tiếp theo, chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống, chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có dự án nhà ở xã hội.

Văn phòng đăng ký đất đai thụ lý và cấp 100% kết quả điện tử, đồng thời cấp kết quả bản giấy (nếu có, theo yêu cầu của công dân). Khi cấp kết quả bản giấy, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai in từ tờ khai điện tử của người nộp hồ sơ, ký và đóng dấu tươi vào phần xác nhận của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Cuối cùng, chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả điện tử cho công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; trả 100% kết quả bản giấy (nếu có) về địa chỉ đăng ký cho công dân qua dịch vụ bưu chính.

Việc tái cấu trúc, theo cơ quan quản lý dựa trên thực tiễn thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thường xuyên phát sinh hồ sơ và đặc biệt tăng đột biến khi có các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội.

“Với khối lượng hồ sơ lớn (13.549 hồ sơ phát sinh từ 01/7 đến 21/9) có thể khiến người dân phải chờ đợi, tạo ra ách tắc cho các thủ tục hành chính khác và sự quá tải chung cho các địa điểm tiếp nhận”, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết.

Việc tái cấu trúc được đánh giá để nâng cao tính thuận tiện, giúp người dân thực hiện trực tuyến toàn trình thực chất tại nhà là yêu cầu cần thiết.