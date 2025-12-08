Indonesia cần hơn 3 tỷ USD để phục hồi sau thảm họa lũ lụt lịch sử

Hình ảnh chụp từ UAV cho thấy khu vực bị tàn phá sau trận lũ quét ở Batang Toru thuộc tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia vào ngày 7/12 (Ảnh: Reuters).

Các quan chức chính phủ cấp cao nước này cho biết, theo số liệu chính thức (tính đến ngày 8/12), số người chết vì lũ lụt và lở đất do bão lũ gây ra ở Indonesia đã lên tới 950 người trong khi 274 người vẫn mất tích.

Đây là một trong những thảm họa thiên nhiên gây thương vong lớn nhất tại Indonesia trong thập niên qua. Hình thái thời tiết cực đoan còn lan rộng sang Thái Lan và Malaysia, khiến khoảng 200 người tại các quốc gia láng giềng này thiệt mạng.

Ông Suharyanto, người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia (BNPB), cho biết ngân sách phục hồi cần thiết trên khắp 3 tỉnh Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra vẫn có thể tăng lên khi cơ quan này tiếp tục tính toán mức độ thiệt hại.

Cũng theo quan chức này, trong số 3 tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng này, Aceh là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do thời tiết cực đoan và cần tới 25.410 tỷ rupiah cho nỗ lực tái thiết. "Aceh cần nhiều tiền nhất, lên tới tổng cộng 25.410 tỷ rupiah", ông Suharyanto phát biểu tại cuộc họp nội các do Tổng thống Prabowo Subianto chủ trì tại tỉnh Aceh vào cuối ngày 7/12.

Ngoài ra, hai tỉnh khác trên đảo Sumatra cũng ghi nhận mức thiệt hại lớn là Bắc Sumatra cần 12.880 tỷ rupiah để tái thiết và Tây Sumatra cần 13.520 tỷ rupiah cho hoạt động này.

Quá trình tái thiết sẽ sớm bắt đầu ở một số khu vực thuộc Bắc Sumatra và Tây Sumatra, nơi đã phục hồi tương đối tốt. "Những khu vực đã ở trong tình trạng tốt hơn có thể bắt đầu quá trình tái thiết. Chúng tôi sẽ di dời người dân sống trong các trung tâm sơ tán đến những ngôi nhà tạm", ông Suharyanto nói nhưng không nêu rõ mốc thời gian.

Những ngôi nhà tạm là loại nhà dựng từ gỗ ép, diện tích khoảng 40m² mà chính phủ thường sử dụng trong các tình huống khẩn cấp cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. "Sau giai đoạn này, Bộ Nhà ở Indonesia sẽ triển khai xây dựng các khu nhà ở kiên cố cho người dân bị mất nơi sinh sống", ông nói thêm.

Trả lời về chi phí phục hồi ước tính ban đầu, Tổng thống Prabowo Subianto cho biết, ước tính ban đầu của ông “khá tương đồng” với con số mà BNPB đưa ra nhưng không nêu rõ liệu chính phủ đã phê duyệt khoản chi hay chưa.

Tuy nhiên, ông Prabowo khẳng định Indonesia “có đủ năng lực tài chính” để triển khai chương trình phục hồi, đồng thời cam kết quá trình này sẽ được thực hiện hiệu quả. "Vấn đề là chúng tôi có đủ năng lực và sẽ thực hiện mọi việc thật cẩn trọng và hiệu quả nhất", Tổng thống Prabowo nói.

Nhà lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh tình hình tại một số khu vực vẫn “rất nghiêm trọng” với hệ thống đê, đập nước, ruộng lúa và hàng loạt khu dân cư bị ảnh hưởng đặc biệt.

"Các nhà lãnh đạo địa phương báo cáo rằng có rất nhiều nhà cửa cần hỗ trợ xây dựng lại", ông nói. "Ở một số nơi, vẫn còn nhiều thách thức", ông nói và nhấn mạnh thêm rằng việc phân phát thuốc men và quần áo cho người dân cũng phải được ưu tiên.