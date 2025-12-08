Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương (mã chứng khoán: AVC) đã chốt kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 15% bằng tiền. Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi gần 113 tỷ đồng để hoàn tất đợt cổ tức này.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/12, dự kiến chia vào ngày 25/12. Là cổ đông lớn nắm giữ 87,45% vốn tại Thuỷ điện A Vương, EVNGENCO2 là bên hưởng lợi lớn nhất, dự kiến nhận về gần 99 tỷ đồng cổ tức.

Công ty cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán: DRL) cũng tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 với tỷ lệ 12% tuần này. Với 9,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thuỷ điện - Điện lực 3 sẽ chi 11,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/12, dự kiến được chi trả vào ngày 24/12. Thuỷ điện - Điện lực 3 có truyền thống chi trả cổ tức tỷ lệ cao. Giai đoạn từ 2020, công ty trả cổ tức bình quân 54% mệnh giá. Trong đó, năm 2022 đạt mức chia tới 61% theo mệnh giá.

Năm nay, Thuỷ điện - Điện lực 3 lên kế hoạch trả cổ tức với tỷ lệ 44%. Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 20%.

Hơn 10 doanh nghiệp sẽ “chia tiền” cho cổ đông tuần này (Ảnh: DT).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) cũng đã thống nhất chọn ngày 12/12 làm ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức.

Công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng. Với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, ước tính doanh nghiệp sẽ chi khoảng 87,8 tỷ đồng tiền mặt để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông trong đợt này.

Cùng với đó, Thủy điện Nước Trong (mã chứng khoán: NTH) cũng sẽ trả cổ tức đợt 3 năm nay bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là ngày 9/12.

Cùng ngày, Đại lý Vận tải SAFI (mã chứng khoán: SFI) cũng chốt trả cổ tức đợt 2 bằng tiền tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng; Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (mã chứng khoán: VGG) trả cổ tức năm năm bằng tiền tỷ lệ 10%...